Bayern Munich vs. PSG: a qué hora y dónde ver por TV y online la vuelta de las semifinales de Champions League

Bayern Munich y PSG se jugarán el pase a la final de la UEFA Champions League en un duelo decisivo tras el fabuloso 5-4 que regalaron en el partido de ida, disputado en el Parque de Los Príncipes.

Ahora, todo se definirá en el Allianz Arena, donde ambos equipos buscarán imponer su estilo para quedarse con el segundo boleto a la gran final que se jugará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

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¿A qué hora y cuándo ver el Bayern Munich vs. PSG por la Champions League?

Bayern Múnich y PSG juegan este miércoles 06 de mayo a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica (2:00 p.m. en Panamá) desde el Allianz Arena por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League.

¿Dónde ver Bayern Munich vs. PSG por la Champions League?

El partido entre Bayern Múnich y PSG por la vuelta de las semifinales de la Champions League se podrá ver en Centroamérica a través de:

Cómo llega Bayern Munich

El FC Bayern Munich llega al partido de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League tras una derrota 5-4 en la ida frente al Paris Saint-Germain, en un duelo muy abierto y lleno de goles.

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Mientras que en el ámbito doméstico, el Bayern llega lanzado: lidera con autoridad la Bundesliga 2025-26, con números dominantes (más de 80 puntos, gran diferencia de goles y una racha reciente muy positiva).

Cómo llega PSG

El PSG llega al enfrentamiento en un muy buen momento competitivo, liderando la Ligue 1 con autoridad: 70 puntos en 31 partidos, 22 victorias y solo 5 derrotas.

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En Champions, el PSG viene de ganar 5-4 al Bayern Munich en la ida de semifinales, en un partido espectacular donde demostró su enorme capacidad ofensiva.

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Sin embargo, también dejó dudas atrás al conceder cuatro goles, lo que sugiere que, aunque llega con ventaja y confianza, no puede relajarse ante un Bayern que castiga cualquier error.

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Bayern Munich vs. PSG: últimos enfrentamientos

Bayern Múnich y PSG han protagonizado varios duelos de alto nivel en competiciones internacionales en los últimos años. Estos son sus enfrentamientos más recientes, marcados por una clara rivalidad europea.

28/04/2026 PSG 5-4 Bayern • Champions League (semis)

PSG Bayern • Champions League (semis) 04/11/2025 PSG 1-2 Bayern • Champions League (Fase de liga)

PSG Bayern • Champions League (Fase de liga) 05/07/2025 PSG 2-0 Bayern • Mundial de Clubes (Cuartos)

PSG Bayern • Mundial de Clubes (Cuartos) 26/11/2024 Bayern 1-0 PSG • Champions League (Fase de liga)

Bayern PSG • Champions League (Fase de liga) 08/03/2023 Bayern 2-0 PSG • Champions League (Octavos – Vuelta)

Bayern PSG • Champions League (Octavos – Vuelta) 14/02/2023 PSG 0-1 Bayern • Champions League (Octavos – Ida)

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