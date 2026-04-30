Una de las figuras más importantes de la historia de la Selección de Panamá aún cuenta con una importante marca bajo su poder. En la historia de la Copa del Mundo, los Canaleros por el momento lo disputaron una única vez como lo fue Rusia 2018.

Esta primera participación fue suficiente para que una leyenda panameña se ubique junto a estrellas del deporte rey. Este es el caso de Felipe Baloy, quien fue el goleador más veterano en la edición del 2018 con 37 años y 120 días.

Entre la historia de todos los mundiales que se celebraron desde 1966, el delantero panameño, que hoy se desempeña como entrenador de la Sub-17, es el quinto más longevo en anotar. Felipe le marcó a Inglaterra en la goleada en contra por 6-1.

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Felipe Baloy, el quinto jugador más longevo en marcar desde el Mundial 1966

Por esta anotación, Baloy se encuentra entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El portugués es el tercer futbolista más veterano en marcar desde 1966, mientras que el argentino es el décimo con mayor edad. Ambos convirtieron en el Mundial de Qatar 2022.

Además de la edad, el gol de Felipe Baloy fue el primero que anotó Panamá en una Copa del Mundo. También es el único panameño en lograrlo, ya que el tanto convertido contra Túnez en la última jornada fue en contra.

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Por encima suyo, Baloy tiene únicamente a cuatro futbolistas: Roger Milla con 42 en el Mundial 1994; Pepe con 39 en 2022: el mencionado CR7 con 37 años y 292 días; y Cuauhtémoc Blanco con 37 años y 151 días. Técnicamente, lo hizo con la misma edad que el luso y el mexicano.

En síntesis

Felipe Baloy es el quinto futbolista más veterano en anotar en un Mundial desde 1966 .

es el quinto futbolista más veterano en anotar en un Mundial desde . El defensor marcó a Inglaterra con 37 años y 120 días en Rusia 2018 .

con en . El tanto de Baloy representa el primer gol de Panamá en Copas Mundiales.