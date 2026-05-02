El aire que se respira en Guanacaste le sienta excelente a Joaquín Alonso Hernández. Desde su arribo a la Ciudad Blanca proveniente del Club Sport Herediano, el delantero de 32 años ha celebrado 7 goles y repartido 9 asistencias con el uniforme del Municipal Liberia.

Teniendo en cuenta que se ha convertido en la gran referencia ofensiva de los sorprendentes Coyotes de José Saturnino Cardozo en este Clausura 2026, es natural que el nombre del nacido en El Paso, Texas, despierte interés en el mercado de fichajes.

ver también Jeaustin Campos, José Cardozo y un tapado: revelan los 3 candidatos de Alajuelense para reemplazar a Machillo Ramírez

Cuatro equipos en la carrera por Hernández

En una transmisión en vivo a través de su canal de Youtube, el periodista Kevin Jiménez echó luz sobre el destino de Alonso Hernández de cara a la segunda mitad del 2026.

Alonso Hernández es uno de los delanteros más codiciados del mercado (ADM Liberia).

Cabe recordar que el goleador aurinegro, que finaliza contrato con Liberia al término del campeonato, cuenta con cuatro ofertas para continuar su carrera: una en Sporting FC, otra en Comunicaciones de Guatemala, una tercera de su actual equipo para extender su vínculo y, por último, la propuesta de un grande de Costa Rica: Club Sport Cartaginés.

El ex Herediano se acerca a Cartago

“Joaquín Alonso ya le comunicó a Sporting que no se unirá al equipo, agradece el interés pero no está interesado. La realidad es que ahorita la llegada de Alonso Hernández está avanzada, no hecha, al Cartaginés“, anunció Jiménez.

Publicidad

Publicidad

“Liberia tendrá que hacer una oferta fuerte en los próximos días para retenerlo, porque a Alonso le llama la atención el proyecto que se está armando en Cartaginés“, agregó el especialista en fichajes.

Publicidad

ver también Jeaustin Campos ya respondió: la condición que le puso a Alajuelense para reemplazar al Machillo Ramírez

De esta manera, el reloj corre en Guanacaste: los jerarcas de Municipal Liberia ya son conscientes de que, a menos que hagan un esfuerzo importante por renovar a su delantero estrella, lo verán poner rumbo a la Vieja Metrópoli, donde lo espera Amarini Villatoro.

Publicidad

En síntesis

Joaquín Alonso Hernández tiene cuatro opciones para continuar su carrera.

Cartaginés se erige como el candidato más fuerte para fichar al goleador de Liberia.

Los aurinegros deberán hacer una oferta fuerte para lograr retenerlo.