Este sábado, las redes sociales se inundaron de reacciones por el aspecto de Gonzalo Higuaín. El ex delantero de la Selección de Argentina se tomó una fotografía con un aficionado en una tienda de artículos deportivos en la ciudad de Miami.

Fue tal la sorpresa por cómo se vio al argentino que muchos sospecharon del uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, el usuario que publicó la imagen en su cuenta de X aclaró que no se trata de ninguna edición, sino que es verídica. En este contexto, repasamos a aquellos futbolistas irreconocibles después de su retiro.

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1- Gonzalo Higuaín

El delantero se retiró en 2022 tras jugar en el Inter Miami como último club. En ese momento, tenía una barba poblada, pero reinaba la prolijidad y tenía su cabeza calva. Totalmente lo opuesto a la actualidad.

2- Wesley Sneijder

El ex Inter y Real Madrid no cambió en su look tras retirarse en 2019, pero sí en su contextura física. Pasó de tener una figura atlética a mostrar una barriga sobresaliente. El cambio total de rutina y el estilo de vida generó que tuviera un efecto rebote en su peso corporal.

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Así lucía en el Inter de Milán.

3- Wayne Rooney

Así luce Rooney en la actualidad.

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El histórico delantero del Manchester United siguió por el mismo camino de Sneijder. El inglés se retiró en 2021 a sus 35 años y eligió la “buena vida”. Fue entrenador durante un tiempo y actualmente trabaja como comentarista y analista de fútbol.

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Rooney en su etapa como jugador.

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4- Ronaldo Nazario

El caso de la leyenda brasileña tiene una explicación médica, ya que en su etapa de jugador también presentaba un peso mayor al del futbolista promedio. El delantero sufre de hipotiroidismo, una enfermedad que le genera aumentar de peso fácilmente porque desacelera el metabolismo.

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5- Diego Maradona

El astro argentino, considera uno de los mejores de la historia, pasó por varias etapas después de colgar las botas. Maradona se retiró en 1997. Luego de abandonar el fútbol, atravesó diferentes aspectos físicos. En la mayoría de ellos, se lo observó con un alto peso corporal, especialmente cuando estuvo como residente en Cuba.

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6- Samir Nasri

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El francés anunció su retirada profesional en 2021 tras su breve paso por el Anderlecht. Poco tiempo después, fue parte de un amistoso con las leyendas del Marsella, donde se notó su cambio físico luego de abandonar la actividad física.

7-Adriano

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El Emperador brasileño reconoció que la muerte de su padre marcó un antes y un después en su vida. Sufrió de depresión y se refugió en el alcohol en aquel entonces. Hoy, se encuentra en una mejor situación, aunque muy diferente a su aspecto como cuando era jugador.