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Le cantaron “Messi, Messi” y Cristiano Ronaldo respondió: el gesto de CR7 que da la vuelta al mundo

Cristiano Ronaldo vivió otro episodio que involucra a Lionel Messi y así respondió el portugués.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Cristiano Ronaldo volvió a tener un episodio que involucra a Messi
© GettyCristiano Ronaldo volvió a tener un episodio que involucra a Messi

La histórica rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi vuelve a tomar protagonismo en el fútbol mundial, alimentada por un nuevo episodio que involucra a ambas figuras.

Mientras el portugués continúa ampliando su legado, el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos sigue más vigente que nunca entre aficionados y especialistas.

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¿Cómo reaccionó Cristiano Ronaldo cuando le gritaron “Messi, Messi” desde las gradas?

Cristiano Ronaldo alcanzó los 969 goles tras la contundente victoria de Al Nassr por 0-4 ante Al Wasl, asegurando su pase a semifinales de la AFC Champions League 2.

Sin embargo, durante el encuentro también se vivió un momento particular, cuando desde las gradas le corearon Messi, Messi”, a lo que CR7 respondió con un gesto, sumando un nuevo capítulo a esta eterna comparación.

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El gesto de Cristiano Ronaldo no pasó desapercibido durante el partido. Ante los cánticos de “Messi, Messi” desde la grada, el portugués respondió señalando con sus manos el marcador, dejando claro que su equipo ganaba 3-0 en ese momento, y luego pidió silencio al público rival.

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Cristiano Ronaldo queda a 31 goles de los 1000 tras clasificar a semifinales

Al Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, selló su clasificación a las semifinales de la AFC Champions League 2 con una contundente victoria por 0-4, demostrando su poderío ofensivo y superioridad a lo largo del encuentro.

Además, con su gol, CR7 alcanzó los 969 tantos en su carrera, quedando a solo 31 anotaciones de la histórica marca de los 1000 goles.

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Datos claves

  • Cristiano Ronaldo alcanzó los 969 goles en su carrera y quedó a solo 31 tantos de los históricos 1000.
  • Al Nassr goleó 0-4 a Al Wasl, asegurando su clasificación a semifinales de la AFC Champions League 2.
  • CR7 respondió a los cánticos de “Messi, Messi” señalando el marcador (3-0) y pidiendo silencio a la afición rival.

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