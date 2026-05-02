La Liga Deportiva Alajuelense quiere construir un nuevo estadio para 25 mil aficionados en el futuro. La propuesta ya fue presentada en una Asamblea y los socios la aprobaron. Se espera que el nuevo Morera Soto pueda estar listo para el 2029.

Esto se da en medio del último anuncio que dio Saprissa a través del presidente Roberto Artavia. La postura del Monstruo es modernizar el Estadio Ricardo Saprissa y ampliar la cantidad de palcos. Por eso, harán una importante inversión para llevar a cabo estas tareas.

Alajuelense, por su parte, ya tiene el terreno para su futura casa. Será cerca de Coyol de Alajuela y La Garita. Si bien se han puesto algunos proyectos en exposición, le consultados a la Inteligencia Artificial para que diseñe tres propuestas para los manudos.

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Las 3 propuestas de la IA para el nuevo Morera Soto

Propuesta 1 – Proyecto integral con entretenimientos

La primera propuesta presenta un estilo moderno con una marcada identificación en la Liga. El techo cuenta con una serie de lamas verticales pintadas con los colores del club. Además, presenta zonas comerciales y diferentes lugares para realizar otras actividades el día del partido.

Propuesta 2 – Diseño circular y sectores unidos

La segunda sugerencia de la IA cuenta con un techo diferente a la primera propuesta. Éste envuelve tres sectores del estadio. Le da un aspecto agresivo y moderno. Las gradas tienen un mosaico para identificar las siglas LDA. Además, los aficionados estarían muy cerca del terreno de juego.

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Propuesta 3 – Respeto de la historia y modernización

En el tercer proyecto, la IA optó por respetar en parte el actual Morera Soto. Sin embargo, le agregó detalles importantes como el estacionamiento y cubrió todas las plateas del estadio.

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En síntesis