Le hizo un golazo a Keylor Navas, ganó 4 títulos en Juventus y un día se lo tragó la tierra: el misterio de Simone Zaza

El fútbol moderno nos tiene acostumbrados a que las estrellas nunca se vayan del todo. Cuando un jugador de élite decide alejarse de las canchas, lo habitual es verlo rápidamente sentado en un banquillo como entrenador, polemizando en algún programa de televisión o mostrando su lujosa vida de ex jugador en las redes sociales.

Pero el caso de Simone Zaza rompe con cualquier libreto. A sus 34 años, el delantero italiano que debutó en Atalanta y supo tocar la cima en Europa es hoy un auténtico fantasma.

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Los años dorados

Hubo un tiempo en el que Zaza era uno de los atacantes más potentes en el Viejo Continente. Su paso por la Juventus le dejó cuatro títulos en sus vitrinas y lo llevó a ser una de las referencias ofensivas de la Selección de Italia, a probar suerte en la Premier League con el West Ham y a desembarcar en el Valencia de España.

Fue precisamente con la camiseta del equipo Che donde le dejó un recuerdo imborrable a la afición madridista. El 22 de febrero de 2017, en un electrizante partido en Mestalla, el italiano recibió una pelota de espaldas dentro del área. En una fracción de segundo, la paró, giró sobre su propio eje y sacó un zurdazo de volea infernal que se clavó en el ángulo.

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Keylor Navas, que en ese entonces daba la sensación de ser un muro infranqueable defendiendo el arco del Real Madrid, no tuvo nada que hacer. Ese golazo abrió el camino para la victoria 2-1 del Valencia, confirmando al tano como un delantero de partidos grandes.

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Retiro fantasma y silencio total

La historia dio un giro drástico en agosto de 2022. Tras rescindir su contrato con el Torino de mutuo acuerdo, el mundo del fútbol dio por sentado que el atacante buscaría un nuevo destino para seguir su carrera.

Ofertas no le faltaron: en los meses y años siguientes, equipos históricos del ascenso italiano como el Bari, el Como y el Pescara tocaron a su puerta con contratos en la mesa. La respuesta de Zaza siempre fue un “no” rotundo.

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Zaza podría seguir jugando, pero lleva cuatro temporada totalmente fuera del radar (Getty Images)

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Lo extraño no es que haya dejado de jugar, sino cómo lo hizo. Zaza no convocó a una conferencia de prensa, no publicó una emotiva carta de despedida, ni organizó un último partido. Simplemente apagó el teléfono y desapareció.

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Sus redes sociales están abandonadas. No hay fotos de paparazzi ni nuevos negocios a su nombre. Lejos del asfixiante estrés mediático —que lo castigó con una crudeza brutal tras aquel recordado y extraño penal fallado contra Alemania en la Eurocopa 2016—, Zaza eligió el anonimato total.

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Es la historia de un hombre que ganó millones, les hizo goles a los mejores arqueros del planeta y, de un día para el otro, decidió borrar su rastro de la faz de la tierra para volver a ser un ciudadano común.

Datos clave

En 2017, Zaza le marcó a Navas uno de los goles más espectaculares de su carrera en Mestalla, un zurdazo de volea que quedó para la historia de La Liga.

Su paso por la Juventus no fue testimonial; ganó dos Scudetti, una Coppa Italia y una Supercopa.

A sus 34 años, y tras rechazar ofertas para volver al fútbol profesional en 2023 y 2024, Zaza se convirtió en un “ex jugador no declarado” que prefiere el anonimato absoluto sobre los flashes.