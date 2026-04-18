Buffon necesitó 6 nombres para construir al portero perfecto: ¿está Keylor Navas?

Gianluigi Buffon es uno de los pocos porteros de la historia del fútbol que puede presumir de la Copa del Mundo. El italiano fue campeón en el Mundial de Alemania 2006 siendo uno de los máximos responsables en lograr la cuarta conquista para La Azzurra.

Con una extensa trayectoria en la Juventus, Gigi se transformó en uno de los mejores en su puesto. Hoy, tras su retiro en 2023, es una palabra más que autorizada para hablar de los porteros y dar su opinión sobre los que se paran bajo el marco.

En una entrevista con el medio norteamericano, The Athletic, Buffon fue desafiado a construir el portero perfecto de acuerdo a estos ocho atributos: reflejos, agilidad, estirada, capacidad para no dar rebotes, pases, liderazgo, compostura y penales.

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La pregunta que todos nos hicimos antes de ver el video es la siguiente: ¿está Keylor Navas? Uno creería que el tico, como único portero en ser tricampeón de la Champions League en la era moderna, tendría que estar en alguna de las características mencionadas.

Gianluigi Buffon no incluye a Keylor Navas para construir al mejor portero

La respuesta es no. Buffon no eligió a Keylor Navas en ninguna de las categorías del portero perfecto. Estas fueron sus elecciones:

¿Reflejos? Buffon .

. ¿Agilidad? Neuer .

. ¿Estirada? Donnarumma .

. ¿Seguridad para retener el balón? Courtois .

. ¿Pases? Ter Stegen .

. ¿Liderazgo? Maignan .

. ¿Compostura? Courtois .

. ¿Penales? Donnarumma.

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En resumen