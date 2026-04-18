“Ese es el secreto”: preparador físico de Keylor Navas revela su increíble método para seguir en la élite con casi 40 años

En su calidad de invitado especial del programa Convocados, conducido por José Pablo Alfaro y Rolando Fonseca, el preparador físico de los Pumas de la UNAM, Guillermo Zaragoza, destapó los secretos que mantienen al inoxidable Keylor Navas rindiendo al máximo nivel en la Liga MX con 39 años a sus espaldas.

Lejos de conformarse con su exitoso palmarés, el tricampeón de la Champions League mantiene una disciplina espartana que va desde el ayuno hasta curiosos métodos de sudoración extrema.

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Ayuno, equilibrio en el bosú y bicicleta en el vapor

Zaragoza detalló minuciosamente cómo es una jornada típica para el legendario arquero tico, destacando una rutina que exige una dedicación absoluta al cuidado de su cuerpo.

“Keylor se levanta y no desayuna. Entrena en ayunas. Normalmente se toma un café o un té con manzanilla y limón. Después hace su terapia, sus ejercicios de prevención de lesiones. Entrena fuerza todos los días, no mucha fuerza pero le da un toque todos los días“, explicó el preparador físico del cuadro universitario.

Luego de su trabajo específico con el entrenador de porteros —que varía entre 40 minutos y una hora y media según el día— y la sesión en el campo con el resto del equipo, Keylor hace un fuerte hincapié en la zona media y la propiocepción.

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Zaragoza destacó un ejercicio particular que lo fascina: “Se sube encima de dos bolsas de bosú y pone dos ligas con resistencia y hace movimientos como de portero, pero en una plataforma inestable y con resistencia. Y eso trabaja mucho que es la técnica de portero, pero también la zona media, la estabilidad, el equilibrio“.

La disciplina siempre ha sido el gran sostén de Keylor Navas (Real Madrid).

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La recuperación es el otro gran pilar. Keylor invierte más de hora y media diaria en terapias que incluyen masajes, jacuzzi, hielo y crioterapia. Pero el detalle más exótico de su rutina en Pumas fue una petición del propio arquero: “Me dijo ‘Guille, ¿puedo meter una bicicleta de spinning al vapor? En el vapor hago bicicleta para sudar, para realmente sudar y quemar grasa’. Entonces, él hace prácticamente todos los días bicicleta en el vapor”, reveló Zaragoza.

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Dieta horneada y un estado físico irreal para su edad

La alimentación complementa las extenuantes jornadas físicas. El menú habitual de Keylor Navas es estricto y está calculado para maximizar su longevidad en el alto rendimiento.

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“Él come mucha verdura, casi no come hidratos, mucha verdura y mucha comida horneada. Pollo, carne, todo horneado para evitar cocinar con aceites o grasas. Después hace siesta, se toma su siesta, se despierta en su casa, donde tiene todo su equipo (gimnasia, cámaras hiperbáricas, bicicletas, saunas) para entrenar por la tarde“, relató el experto.

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Tras su segunda sesión de entrenamiento en la comodidad de su hogar, cena bajo las mismas reglas inquebrantables (proteína y verdura al horno) y finalmente se va a dormir.

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Los resultados de esta vida monacal son asombrosos para un jugador que está a punto de llegar a las cuatro décadas. “Hay dos aspectos que me llaman la atención: es el jugador más rápido que tenemos en cuanto a desplazamiento de punto A a punto B. Ahora mismo está en 46 milímetros (de grasa), que eso no es nada. Es una persona muy magra”, reveló Zaragoza.

En síntesis

Keylor inicia sus jornadas entrenando sin desayunar, basando su energía matutina únicamente en café o té con manzanilla y limón.

El tico implementó el uso de una bicicleta de spinning dentro del cuarto de vapor para maximizar la quema de grasa y la sudoración diaria.

Con solo 46 milímetros de grasa, Keylor es reportado como el jugador más rápido de los Pumas en desplazamientos cortos, superando a compañeros mucho más jóvenes.