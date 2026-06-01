Ninguno de los dos futbolistas fue convocados para La Sele desde la llegada del Bocha Batista.

La Selección de Costa Rica tuvo bajas importantes en el comienzo de la era de Fernando Batista. Los referentes del proceso anterior como Keylor Navas y Francisco Calvo no estuvieron en las dos convocatorias que realizó el entrenador en marzo y en junio.

Ambos futbolistas volvieron a ausentarse y los aficionados ticos se preguntaron cuándo sería el turno de sus regresos, algo que al día de hoy parece complicado teniendo en cuenta que Batista planea encontrar jugadores para la Copa del Mundo del 2030.

ver también Costa Rica vs. Colombia: mientras Luis Díaz gana 14 millones, este es el salario de Manfred Ugalde

La vuelta de Keylor Navas y Francisco Calvo dependerá de la decisión de Fernando Batista

Ronald González, director de selecciones nacionales, habló sobre la falta de las figuras ticas y explicó lo que deberán hacer mientras no estén: “Es una decisión de Fernando lo de Keylor y Francisco si van a volver o no. Mientras ellos no estén, nosotros tenemos que buscar soluciones y el Mundial se juega dentro de cuatro años“.

Además, en la entrevista con Grupo Extra, comentó que todo estará sujeto a la decisión del entrenador: “Esos nombres que usted me dijo fueron los mismos que la gente dijo que quitaran antes. No nos podemos guiar por lo que diga la gente. Tenemos un tiempo prudente y necesario para buscar una calidad de jugadores similar o mejor. Dependerá de Fernando si vuelven o no“.

Tanto Keylor Navas como Francisco Calvo fueron convocados por última vez en noviembre, para la última doble fecha de Eliminatorias, bajo el mandato del Piojo Herrera. Desde entonces, no estuvieron en la nómina de la Tricolor.

De todas maneras, el entrenador argentino confirmó que tendrá un diálogo con Keylor para que pueda aportar su experiencia a los más jóvenes. La prioridad de Batista es darle confianza a los porteros que ha convocado para que puedan ser importantes en el futuro.

Publicidad

Publicidad

En resumen