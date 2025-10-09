Este viernes, será el momento de la verdad en el Estadio Cuscatlán. El Salvador y Panamá medirán fuerzas por la tercera jornada de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. En un partido con mucho en juego, La Selecta buscará sacar provecho de su localía.

Panamá nunca en su historia pudo ganar en el Cuscatlán desde que se disputan las Eliminatorias Concacaf. Sin embargo, están ilusionados con romper esta mala racha que azota al seleccionado canalero hace varias décadas. Creen que este es el partido en el que pueden ponerle fin.

En la previa del encuentro entre El Salvador y Panamá, le preguntamos a la Inteligencia Artificial de X, llamada Grok, cómo saldría este partido y dio un veredicto sobre lo que sucederá este viernes en San Salvador.

ver también El Salvador vs. Panamá: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

¿Qué dijo la Inteligencia Artificial sobre el partido de El Salvador vs. Panamá?

Al ser consultado, Grok pronosticó: “Mi predicción. El Salvador 1 – 1 Panamá. El Salvador sacará provecho de jugar en casa para empatar, pero Panamá, más sólido atrás, evitará la derrota y sumará un punto clave. Ambos equipos necesitan desesperadamente victorias para escalar en el grupo, así que esperen pocos goles, pero mucha garra“.

La Inteligencia Artificial apela a que Panamá empatará el partido y lo defenderá de gran manera. Con esta igualdad, los Canaleros continuarían sin romper la maldición del Estadio Cuscatlán. Además, se mantendrían fuera de los puestos de clasificación.

ver también Golpe al orgullo de El Salvador: referente de la Selección de Panamá se mete con el Estadio Cuscatlán y le baja el precio

El reparto de puntos podría beneficiar a Surinam, ya que si derrota a Guatemala como local, quedaría como líder indiscutido a falta de tres jornadas. Por ahora, todo quedará en supuestos, pero la IA considera que habrá empate.

Publicidad

Publicidad