A Bolillo Gómez le preguntaron por la maldición de Panamá en el Cuscatlán y su respuesta dejó sin palabras a El Salvador

Recientemente Thomas Christiansen se refirió a la llamada “maldición del Cuscatlán”, una racha que acompaña a Panamá desde hace décadas al no poder ganar nunca allí por Eliminatorias. El técnico panameño fue claro al decir que esos antecedentes “están para romperse” y que su equipo buscará escribir una nueva historia en territorio salvadoreño.

Tras esas declaraciones, el entrenador de El Salvador, Hernán “Bolillo” Gómez, no tardó en responder. Fue consultado sobre el tema y su respuesta, firme y sin rodeos, dejó sin palabras a muchos en el entorno de La Selecta.

¿Qué dijo el Bolillo Gómez sobre la maldición de Panamá en el Cuscatlán?

El técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez destacó la calidad y el crecimiento de Panamá, a la que calificó como una selección con experiencia y habitual protagonista en las eliminatorias.

Sin embargo, restó importancia al historial negativo de los canaleros en el Estadio Cuscatlán, asegurando que esos datos “no dicen nada” de cara al próximo enfrentamiento.

“Muy buenos jugadores tiene Panamá, es la selección que ha jugado finales y siempre ha sido favorito en estas Eliminatorias. Y para mí el dato de que Panamá no ha podido ganar todavía en el Estadio Cuscatlán, para mí eso no dice nada“, compartió El Bolillo Gómez para el periodista Christian Peñate.

La racha de Panamá en el Estadio Cuscatlán

El Estadio Cuscatlán sigue siendo una verdadera fortaleza para El Salvador cuando se trata de enfrentar a Panamá en eliminatorias.

Desde 1976, la selección canalera acumula seis derrotas en igual número de partidos disputados en territorio salvadoreño, sin haber logrado nunca un triunfo oficial en esta competición.