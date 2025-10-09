El Salvador vs. Panamá: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El Salvador y Panamá jugarán su partido correspondiente a la tercera jornada de la fase final de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ambos equipos pelean por un lugar en la gran cita, por lo que deberán cosechar todos los puntos que puedan.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, que tiene a Surinam en el primer lugar. Mientras tanto, La Canalera ocupa el tercer puesto y Guatemala le da cierre al cuarteto. Todavía quedan cuatro fechas por disputarse en el proceso.

¿Cuándo juega El Salvador vs. Panamá por Eliminatorias al Mundial?

El Salvador y Panamá jugarán este viernes 10 de octubre desde las 19.00 horas de Centroamérica, las 20.00 horas canaleras y las 21.00 horas ET de los Estados Unidos, en el tan mencionado Estadio Cuscatlán.

¿Dónde ver EN VIVO a El Salvador vs. Panamá?

El partido se podrá ver a través de Canal 4 y TCS GO desde El Salvador. En tanto, si usted se encuentra en Panamá, podrá observarlo desde RPC y TVMAX.

¿Cómo llega La Selecta?

El Salvador llega a este cruce con tres puntos que lo ubican en el segundo lugar del Grupo A. Los dirigidos por Hernán Darío Gómez iniciaron el proceso con el pie derecho y sorprendieron a Guatemala con un triunfo por 1-0 de visitantes.

Después de eso, dejaron escapar una gran oportunidad en casa, al perder por 2-1 con Surinam. Ahora, La Selecta está obligada a sumar para sostener sus ganas y aspiraciones de ir a la Copa del Mundo. Deberá hacerse fuerte en el Cuscatlán.

¿Cómo llega Panamá?

Panamá ocupa la tercera posición con dos puntos, después de un arranque que dejó algunas dudas. El equipo de Thomas Christiansen, considerado como gran favorito para pelear el liderato del grupo, no logró ganar durante septiembre.

Igualó 0-0 frente a Surinam, y empató 1-1 con Guatemala. Este último partido fue en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. La presión aumenta para todos en La Canalera. Deben empezar a ganar para poder evitar complicaciones.