El Salvador suma un refuerzo de última hora desde Europa para el partido contra Panamá: “Le llenó el ojo a Bolillo Gómez”

El Salvador sumó un refuerzo de última hora para el partido contra Panamá por las Eliminatorias al Mundial 2026. Llega desde Europa, y parece que le encantó a Hernán Darío Gómez. Movimiento totalmente inesperado por parte del técnico.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado sorpresivamente por Surinam. Mientras tanto, La Canalera está en el tercer puesto y Guatemala le da cierre este cuarteto. Todavía quedan cuatro apasionantes jornadas por jugarse.

Ante las reiteradas bajas en la plantilla inicial, Bolillo se vio obligado a reforzarse con un futbolista que le gustó mucho. Se trata de Francis Castillo, futbolista que se encontraba con la Sub-20 en preparación para los Juegos Centroamericanos.

La Selecta cuenta con Francis Castillo: Bolillo Gómez quedó contento con su rendimiento

Entre los jóvenes futbolistas destacados, apareció Francis Castillo. Fue una de las novedades en el entrenamiento. El jugador se encuentra en la convocatoria para los Juegos Centroamericanos, pero ya se entrenó junto a la Selección Mayor.

Castillo destaca por su velocidad y manejo del balón. Puede moverse por toda la banda izquierda, sea de lateral, volante o extremo. Es jugador del CA Antoniano de la Segunda Federación de España. Jugó tres partidos en esta temporada.

“Francis Castillo estará disponible ante Panamá. Llegó a la Sub-20, pero le llenó el ojo al Bolillo Gómez. Hay 24 jugadores en la Selección Mayor en este momento. Uno se quedará sin equipar e irá a las gradas”, aclaró Christian Peñate en su X.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de El Salvador

Local vs. Panamá , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Local vs. Guatemala , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Visita vs. Surinam , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Visita vs. Panamá, 18 de diciembre.