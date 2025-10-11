Es tendencia:
La Inteligencia Artificial predice el resultado de Costa Rica vs. Nicaragua por las Eliminatorias al Mundial 2026

Costa Rica y Nicaragua protagonizarán la cuarta fecha del Grupo C: conocé cómo saldrá el partido según la Inteligencia Artificial.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

La IA vaticinó el resultado.
La IA vaticinó el resultado.

Este lunes, la Selección de Costa Rica y la de Nicaragua se verán las caras nuevamente por el Grupo C de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Después de la fecha de septiembre en la que igualaron por 1-1, esta vez jugarán en el Estadio Nacional de Costa Rica.

Costa Rica necesita ganar para cortar la racha de tres empates consecutivos. Si bien continúa con posibilidades, si vuelve a dejar puntos en el camino dependerá de lo que suceda entre Honduras y Haití este mismo lunes.

Nicaragua está en la misma situación. Acumula dos derrotas consecutivas y si consigue otra más estará prácticamente eliminado del Mundial 2026. En la previa del encuentro, le preguntamos a la Inteligencia Artificial cómo será el resultado final.

La predicción de la Inteligencia Artificial sobre el partido entre Costa Rica y Nicaragua

Gemini, la IA de Google, destacó que el contexto es totalmente favorable para los dirigidos por Miguel Herrera. “Considerando la necesidad de Costa Rica de sumar su primera victoria en esta ronda, su historial como local en la eliminatoria y la presión sobre el equipo, la balanza se inclina a su favor“, analizó.

Y sentenció: “Mi predicción es una victoria para Costa Rica. Resultado más probable: Costa Rica 2 – 0 Nicaragua. Posible marcador alternativo: Costa Rica 2 – 1 Nicaragua (si Nicaragua logra ser efectiva en un contragolpe)“.

Si el resultado terminara de esta manera, Costa Rica llegaría a seis puntos y tendría grandes posibilidades de acercarse al líder del Grupo C a falta de dos jornadas.

