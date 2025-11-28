Es tendencia:
El video que indigna a Costa Rica: el recibimiento que tuvo el Piojo Herrera en México tras el fracaso del Mundial 2026

Después de fracasar con Costa Rica, el Piojo Herrera llegó a México donde fue recibido por diferentes aficionados.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico llegó a su tierra.
© El HeraldoEl técnico llegó a su tierra.

Este jueves, Miguel Herrera regresó a México para continuar con su vida después de haber finalizado el vínculo con la Selección de Costa Rica. El Piojo se fue muy insultado por la afición tricolor y le apuntó a la prensa costarricense por la exigencia.

Te pone triste que los medios de allá se tomen la palabra como juzgadores, te juzgan como si fuese un criminal”, comentó sobre los medios ticos. Sin embargo, se mostró responsable de haber dejado a Costa Rica sin clasificar al Mundial 2026 en lo que era un contexto más que favorable.

Mientras en Costa Rica se fue abucheado y señalado por todos, el Piojo Herrera llegó a México y tuvo un recibimiento que indigna, sin dudas, a los ticos por la forma en la que lo recepcionaron en el aeropuerto.

El recibimiento al Piojo Herrera en México que indigna a Costa Rica

Varias personas presentes en el aeropuerto le pidieron fotos al Piojo Herrera, quien accedió sin ningún problema. Esto está lejos de lo que haría un tico si se cruzan al ex DT de La Sele, en medio del dolor por no lograr el boleto a la Copa del Mundo.

Sobre su futuro profesional, el Piojo Herrera dejó en claro que seguirá su travesía como entrenador: “El hambre de volver a retomar las canchas no se me va a quitar. Tengo muchos deseos de volver a hacer las cosas bien. Esto me deja un aprendizaje.

En el futuro cercano, mencionaron que podría estar en el Mundial 2026, pero no como entrenador. Según informó el periodista David Faitelson, podría ser parte del equipo de comentaristas que analizará a México en la Copa del Mundo.

