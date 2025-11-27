Es tendencia:
Primero se queda fuera del Mundial 2026 y ahora esto: Piojo Herrera recibe un nuevo golpe tras su salida de Costa Rica

El Piojo Herrera al parecer no tiene descanso luego de haber fracasado con la Selección de Costa Rica tras no ir al Mundial de 2026.

El Piojo Herrera viene de un fracaso rotundo al frente de la Selección de Costa Rica, donde no consiguió el boleto al Mundial 2026, lo que significó una mancha más que significativa en su trayectoria. A pesar de ese resultado, el técnico mexicano no parece haber terminado con las malas noticias en su camino.

La Selección de Costa Rica al mando de Miguel Herrera terminó entre los equipos con peores registros, evidenciando un proceso irregular y lejos de la estabilidad que se esperaba.

Apenas pudo vencer a El Salvador, Bermudas y Nicaragua, y cerró su participación como la tercera selección menos efectiva de toda la Eliminatoria..

¿Cuál es el nuevo golpe que recibió Miguel Herrera?

El Atlante confirmó a Ricardo Carbajal Oteo como su nuevo entrenador, marcando el rumbo del equipo de cara al Clausura 2026. Con esta elección, la directiva apuesta por un proyecto propio y sólido. La decisión también descarta las versiones que apuntaban a la llegada de un técnico con mayor proyección mediática.

Recordemos que en semanas recientes, Miguel Herrera figuró como una opción fuerte para dirigir al Potros, respaldado por su disponibilidad y amplia trayectoria en Primera División.

A pesar de ello, la dirigencia decidió tomar una ruta distinta en su proyecto deportivo. Con esta elección, el club dejó atrás las versiones que lo colocaban como favorito al banquillo azulgrana.

