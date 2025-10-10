Este jueves, la Selección de Costa Rica igualó sin goles frente a Honduras por la tercera jornada de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. La Sele rescató un empate que le permite depender de sí misma pensando en las tres jornadas que restan por disputarse.

Durante el partido en San Pedro Sula, Orlando Galo y Alexis Gamboa vieron la tarjeta amarilla. Ambos estaban al límite por haber sido amonestados en la doble fecha de octubre. Por eso, deberán cumplir una fecha de sanción ante Nicaragua.

Esto significa que Piojo Herrera no podrá contar con dos futbolistas que fueron titulares contra Honduras. Por obligación, tendrá que realizar dos modificaciones para el juego del próximo lunes frente al seleccionado pinolero.

ver también FIFA lo confirma: Piojo Herrera recibe la noticia que tanto necesitaba Costa Rica antes de enfrentar a Nicaragua

La decisión que tomó Miguel Herrera ante las bajas de Orlando Galo y Alexis Gamboa

Ambos fueron liberados y ya están fuera de la concentración. Con estas dos bajas, todo parecía indicar que el técnico mexicano llamaría a dos reemplazos para que se sumen a la nómina. Sin embargo, según pudo confirmar el periodista Mario Segura, el Piojo no convocará a nadie para sustituirlos.

De esta manera, Miguel Herrera se conformará con los futbolistas que están a su disposición. Con la baja de Alexis Gamboa, el encargado de ocupar su lugar sería Julio Cascante. Por Orlando Galo, el entrenador tiene varias opciones como Allan Cruz, Alejandro Bran o Celso Borges, si llega en óptimas condiciones.

Sin Gamboa y Galo, el Piojo Herrera tendrá 24 jugadores

Publicidad

Publicidad

Costa Rica necesita ganar frente a Nicaragua. Otro empate podría dejar a La Sele en un lugar muy complicado, ya que se alejaría del primer lugar que ocupen Haití o Honduras, quienes medirán fuerzas el lunes en San Pedro Sula.