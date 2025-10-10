Este jueves, la Selección de Costa Rica logró un empate importante que le permitió mantenerse con vida de cara a los próximos enfrentamientos. El 0-0 como visitante ante Honduras, considerado el rival más duro del grupo, le dejó buenas sensaciones al público tico.

Tal es así que para el encuentro del lunes ante Nicaragua en el Estadio Nacional se espera un estadio lleno, tras la confirmación de la Fedefútbol. Ahora, después de conocer esta noticia tan importante para toda La Sele, fue la FIFA la que le dio una buena novedad a los Ticos.

El árbitro encargado de impartir justicia, confirmado por FIFA, entre Costa Rica y Nicaragua será el salvadoreño Ismael Cornejo. Será la primera vez que esté al frente de un partido con el seleccionado que hoy comanda Miguel Herrera.

Si bien no tiene antecedentes con La Sele, hay que recordar que Cornejo fue quien dirigió la final de la Copa Centroamericana que conquistó la Liga Deportiva Alajuelense en 2024. En ese duelo, los Manudos ganaron por 2-1 al Real Estelí y se quedaron con el bicampeonato centroamericano.

Celso Borges, Creichel Pérez, Alexis Gamboa y Guillermo Villalobos son los nombres que estuvieron presentes en la final y que también están en la lista de convocados de Costa Rica. Le trae grandes recuerdos a los aficionados manudos y malos a los nicaragüenses del Tren del Norte.

El cuerpo arbitral que dirigirá Costa Rica-Nicaragua

Además de Cornejo como principal, Juan Francisco Zumba y Geovany García serán los asistentes. El puertorriqueño José Torres será el cuarto árbitro y en el VAR estarán los mexicanos Luis Enrique Santander y Lizzet Amairany García, ambos mexicanos. ¿Otra vez el Fantasma Figueroa denunciará la relación de Costa Rica con México ante la presencia de jueces aztecas?