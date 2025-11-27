Días atrás, la Fedefútbol confirmó finalmente lo que era un secreto a voces. Despidió al Piojo Herrera después de haber fracasado en el objetivo de clasificar al Mundial 2026. Por este motivo, la Selección de Costa Rica ya busca un nuevo entrenador.

Uno de los primeros nombres que surgió fue el de Luis Fernando Tena, quien termina su contrato con la Selección de Guatemala. El técnico mexicano tiene en la mesa una oferta para continuar en su cargo actual, pero todavía no respondió y las dudas incrementan.

En el país chapín informan que Tena seguirá en Guatemala. Sin embargo, aún deberán aguardar para saber la respuesta final del estratega. Lo que sí ya se sabe es cuándo Costa Rica anunciará al reemplazante de Miguel Herrera.

ver también Dejó afuera a Costa Rica pero iría al Mundial 2026: el futuro del Piojo Herrera da un giro inesperado tras el fracaso con La Sele

¿Cuándo anunciarán en Costa Rica al reemplazante del Piojo Herrera?

Según la información de La Nación, el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol comunicará al nuevo director técnico en el mes de enero, a más tardar. Uno de los motivos que retrasa la elección del entrenador es la situación de Ignacio Hierro, director deportivo de la Federación.

El directivo tendría todo listo para dejar su cargo en la Fedefútbol. En la próxima semana, de acuerdo a lo que informó el periodista Kevin Jiménez, se dará una votación entre los integrantes del Comité, en la que la mayoría está conforme con la salida de Hierro.

Antes de que se efectúe el fin de su mandato, desde La Nación aseguran que Hierro será quien “elabore el proceso que desembocará con una terna de candidatos“. Por eso, en estos días, podrían conocerse los entrenadores que busque La Sele para reemplazar al Piojo.

Publicidad