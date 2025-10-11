Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Perjudica al Fantasma Figueroa: en Nicaragua denuncian la movida de Costa Rica para sacar ventaja en medio de las Eliminatorias

Nicaragua debió modificar sus planes antes del partido contra Costa Rica por una movida que expusieron en las últimas horas.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico chileno se vio perjudicado.
© FENIFUTEl técnico chileno se vio perjudicado.

Este lunes, la Selección de Costa Rica recibirá a Nicaragua por la cuarta jornada del Grupo C de las Eliminatorias Mundialistas. Los Ticos vienen de igualar sin goles ante Honduras, mientras que los Pinoleros cayeron en Managua frente a Haití por 2-0.

Con esta caída, el equipo que comanda el Fantasma Figueroa quedó muy comprometido en la tabla de posiciones con apenas un punto. El único que cosechó fue en el 1-1 ante Costa Rica en el inicio de la última ronda.

En la previa del partido que se llevará a cabo en el Estadio Nacional, el seleccionado nicaragüense sufrió un contratiempo que no tenía en los planes por culpa de Costa Rica.

Keylor Navas le apunta a la afición: el capitán de La Sele sorprende a Costa Rica con un pedido especial antes de enfrentar a Nicaragua

ver también

Keylor Navas le apunta a la afición: el capitán de La Sele sorprende a Costa Rica con un pedido especial antes de enfrentar a Nicaragua

La denuncia que hacen en Nicaragua contra Costa Rica en medio de las Eliminatorias

Como el juego se disputará en césped natural, la intención del entrenador de Nicaragua era entrenar en una cancha que tenga la misma superficie. Sin embargo, no pudo conseguir una cancha en San José según la información del Diario La Prensa de Nicaragua.

Ventaja para Costa Rica: la drástica medida del Fantasma Figueroa que incendia Nicaragua antes del partido por las Eliminatorias al Mundial 2026

ver también

Ventaja para Costa Rica: la drástica medida del Fantasma Figueroa que incendia Nicaragua antes del partido por las Eliminatorias al Mundial 2026

Los directivos de la Federación Nicaragüense se comunicaron con cuatro canchas diferentes de césped natural. No tuvieron éxito, debido a que todas estas estaban ocupadas o en mantenimiento, de acuerdo a lo que informó la fuente mencionada.

Ante esta complicación, Nicaragua cambió sus planes. Entrenó en el Estadio Nacional de Managua durante viernes y sábado, así luego viajar esta noche a San José. El domingo, el seleccionado pinolero entrenará en el Estadio Nacional de San José y concentrará hasta el lunes.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Keylor Navas apunta a la afición tica antes de jugar con Nicaragua
Costa Rica

Keylor Navas apunta a la afición tica antes de jugar con Nicaragua

“Necesitamos un técnico ya”: explota la interna en Costa Rica
Costa Rica

“Necesitamos un técnico ya”: explota la interna en Costa Rica

Manfred Ugalde recibe la crítica más dura
Costa Rica

Manfred Ugalde recibe la crítica más dura

El Salvador y Guatemala en alerta: Thomas Christiansen y Panamá reciben noticia que les daría una ventaja ante Surinam
Panama

El Salvador y Guatemala en alerta: Thomas Christiansen y Panamá reciben noticia que les daría una ventaja ante Surinam

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo