Este lunes, la Selección de Costa Rica recibirá a Nicaragua por la cuarta jornada del Grupo C de las Eliminatorias Mundialistas. Los Ticos vienen de igualar sin goles ante Honduras, mientras que los Pinoleros cayeron en Managua frente a Haití por 2-0.

Con esta caída, el equipo que comanda el Fantasma Figueroa quedó muy comprometido en la tabla de posiciones con apenas un punto. El único que cosechó fue en el 1-1 ante Costa Rica en el inicio de la última ronda.

En la previa del partido que se llevará a cabo en el Estadio Nacional, el seleccionado nicaragüense sufrió un contratiempo que no tenía en los planes por culpa de Costa Rica.

ver también Keylor Navas le apunta a la afición: el capitán de La Sele sorprende a Costa Rica con un pedido especial antes de enfrentar a Nicaragua

La denuncia que hacen en Nicaragua contra Costa Rica en medio de las Eliminatorias

Como el juego se disputará en césped natural, la intención del entrenador de Nicaragua era entrenar en una cancha que tenga la misma superficie. Sin embargo, no pudo conseguir una cancha en San José según la información del Diario La Prensa de Nicaragua.

ver también Ventaja para Costa Rica: la drástica medida del Fantasma Figueroa que incendia Nicaragua antes del partido por las Eliminatorias al Mundial 2026

Los directivos de la Federación Nicaragüense se comunicaron con cuatro canchas diferentes de césped natural. No tuvieron éxito, debido a que todas estas estaban ocupadas o en mantenimiento, de acuerdo a lo que informó la fuente mencionada.

Ante esta complicación, Nicaragua cambió sus planes. Entrenó en el Estadio Nacional de Managua durante viernes y sábado, así luego viajar esta noche a San José. El domingo, el seleccionado pinolero entrenará en el Estadio Nacional de San José y concentrará hasta el lunes.

Publicidad