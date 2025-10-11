La Selección de Costa Rica sacó un buen empate contra Honduras en San Pedro Sula, aunque continúa sin ganar en esta última ronda de Eliminatorias. Este lunes, en el Estadio Nacional, está obligada a sumar de a tres frente a su par de Nicaragua.

La Sele es una de las pocas que no pudo acumular victorias, pero es otra de las que se mantiene invicta con tres empates seguidos. El Piojo Herrera no se mostró disconforme con estos resultados, ya que considera que hay que sacarle cuatro puntos a cada rival. Esta premisa lo obliga a ganar todo lo que queda.

Ante la importancia del partido, Keylor Navas, como capitán del seleccionado tico, le hizo un pedido especial a los aficionados que se acerquen este lunes al Estadio Nacional.

ver también “No le sale nada”: Manfred Ugalde recibe la crítica más dura después de su rendimiento en Costa Rica

El pedido de Keylor Navas a la afición de Costa Rica

A través de su cuenta de Instagram, escribió: ”Gracias a Dios seguimos dependiendo de nosotros y vamos a luchar hasta el final por este sueño. Tenemos que hacerlo juntos!!! Los necesitamos a todos con nosotros! Pura vida!”.

La Tricolor espera un llenazo para este lunes por la cuarta jornada. También habrá un número importante de nicaragüenses, quienes fueron de los primeros en adquirir las entradas. De ganar, La Sele estará muy cerca del primer puesto. Si triunfa y Honduras y Haití igualan, se pondrá a sólo un punto.

Para este duelo fundamental, Miguel Herrera no podrá contar con dos futbolistas claves: Orlando Galo y Alexis Gamboa. Ambos llegaron al límite de amarillas y tendrán que cumplir una fecha de sanción cada uno. Todavía no están definidos sus reemplazantes.

Publicidad