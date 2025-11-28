Costa Rica ha tenido buena presencia en la Liga MX históricamente, pero no se dio en los últimos años. En la temporada pasada, sólo estuvo Francisco Calvo con Juárez. En la actual, el único que participa es Keylor Navas con los Pumas Unam.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una información que podría significar la llegada de una nueva figura de la Selección de Costa Rica a la máxima categoría del fútbol mexicano.

Según informó el periodista colombiano Felipe Sierra, Puebla está interesado en Juan Pablo Vargas, que actualmente pertenece a Millonarios. Se trata de un interés formal. Ambos clubes están en negociaciones y la próxima semana podría confirmarse el traspaso si todo marcha bien.

Desde Antena 2, medio colombiano, aseguran que Millonarios está dispuesto a liberar un cupo de extranjero. Por este motivo, dejaría ir a Vargas. Además, en el Embajador ya se han fijado en un posible reemplazante. Este sería José Moya, central colombiano de 33 años.

¿Cuánto dinero le quedaría a Millonarios por la venta de Juan Pablo Vargas?

Con ambas partes interesadas en llegar a un acuerdo, deberán negociar por el monto en el que será transferido el zaguero de La Sele. Todavía tiene contrato con Millonarios hasta diciembre del próximo año y su valor, según Transfermarkt, es de 1 millón de euros.

De esta manera, Juan Pablo Vargas podría estar viviendo sus últimos días en Colombia. El ex Alajuelense y Herediano llegó en 2020 en calidad de préstamo. Al año siguiente, el cuadro albiazul tomó la decisión de comprarlo definitivamente. Ahora, se marcharía a la Liga MX para un nuevo reto.