La Inteligencia Artificial predice al ganador de Olimpia vs. Alajuelense por las semifinales de la Copa Centroamericana 2025

La IA dio su veredicto sobre la llave de estas semifinales de la competencia.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Olimpia y Alajuelense protagonizarán el cierre de su serie de semifinales por esta Copa Centroamericana 2025. Después de igualar 1-1 en la agonía del encuentro disputado en Costa Rica, todo se definirá en Honduras. Aún está la llave abierta.

Fútbol Centroamérica recurrió a la Inteligencia Artificial para obtener datos más certeros sobre un pronóstico de la definición. Cargados los datos pertinentes, se le consultó a la más reciente versión de ChatGPT y su respuesta fue contundente.

Contexto del partido:

  • En el partido de ida, Alajuelense y Olimpia empataron 1-1 en Costa Rica.
  • Olimpia tendrá el partido de vuelta en condición de local y en un ambiente lleno de apoyo, según reportes de “lleno total” para ese duelo.
  • Alajuelense viene con buen impulso, pero enfrente tendrá un escenario más difícil en Honduras.
  • Olimpia parece estar con ventaja ligera por la localía y por el hecho de que el empate le deja más opciones.
Olimpia vs. Alajuelense, predicción:

Espero que Olimpia logre la serie. Concretamente, el resultado global será algo como:

  • Vuelta: Olimpia 2-1 Alajuelense.
  • Resultado de la serie: Olimpia 3-2 Alajuelense (considero el 1-1 de la ida).
  • Olimpia avanza a la final.

