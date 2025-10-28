“Le damos la bienvenida”: una de las joyas de Alajuelense da un enorme salto para su carrera antes del Mundial

En medio del gran momento que atraviesa Liga Deportiva Alajuelense, tanto en el Torneo de Apertura 2025 como en la Copa Centroamericana, una de las jóvenes promesas del club también celebra un paso trascendental en su carrera.

¿Cuál es el futbolista de Alajuelense que dio un salto en su carrera?

La agencia Futbol Consultants anunció oficialmente la incorporación de Yerlan Sosa Chavarría, defensor de 17 años formado en Alajuelense y convocado por la Selección Sub-17 de Costa Rica para disputar el próximo Mundial de la categoría.

“Le damos la bienvenida a Yerlan Sosa Chavarría, defensor central costarricense que formará parte de nuestra familia Futbol Consultants. Estamos felices de acompañarlo en su crecimiento deportivo”, comunicó la agencia en sus redes sociales.

Futbol Consultants es una de las agencias más influyentes de la región y representa a varios jugadores destacados del fútbol nacional e internacional, entre ellos Creichel Pérez (Alajuelense), Randy Ramírez (Liberia) y el ecuatoriano Fronny Caicedo, quien milita en el Royal Antwerp de Bélgica.

El anuncio de la agencia con la que firmó Chavarría. (Foto: Instagram)

La firma con la agencia marca un paso importante en la carrera de Chavarria, que se perfila como uno de los defensores más prometedores de su generación. Con el respaldo de una estructura profesional, el zaguero buscará consolidarse en el plano internacional y seguir los pasos de otros futbolistas costarricenses que iniciaron su camino en Alajuelense.

Mientras tanto, en Alajuela, el ambiente sigue siendo positivo. El equipo de Óscar Ramírez pelea por el liderato del campeonato y busca sellar su pase a la final de la Copa Centroamericana, pero también celebra los logros de sus jóvenes talentos, que continúan proyectando el nombre de la institución más allá de las fronteras del país.