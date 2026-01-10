Juegan Keylor Navas y Carrasquilla: a qué hora y cómo ver Pumas vs. Querétaro en el regreso de la Liga MX

Pumas y Querétaro se enfrentarán en la primera jornada de este Torneo Clausura 2026. Dicho encuentro presenta la chance de dejar atrás los resultados adversos del campeonato pasado. Intentarán tener una gran temporada desde el inicio.

El club universitario volverá al ruedo con Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla entre sus filas. Este año esperan demostrar la superioridad de su plantilla dentro de la cancha, como no pudieron durante 2025, nacional e internacionalmente.

Desde Fútbol Centroamérica le llevamos a usted todos los datos que necesita conocer para vivir este apasionante cotejo desde Centroamérica. A continuación, horario, canales de transmisión y la información de los respectivos equipos.

ver también “¡Te va a doler, tico!”: Keylor Navas recibe el dardo desde Honduras que lo pone por debajo de Edrick Menjívar

¿Cuándo y dónde se juega Pumas vs. Querétaro por el regreso de la Liga MX?

El partido entre Pumas UNAM y Querétaro por la primera fecha de la Liga MX se disputará el:

Día: domingo 11 de enero .

domingo . Hora: 12:00 p. m. (Centroamérica).

(Centroamérica). Estadio: Olímpico Universitario (Ciudad de México).

¿Dónde ver EN VIVO a Pumas vs Querétaro por la Liga MX 2026?

El encuentro podrá observarse en toda Centroamérica a través de las plataformas TUDN y ViX. Además, TUDN en Vivo y Las Estrellas lo transmitirá en México.

Posible formación de Pumas:

Pumas: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo; César Garza, José Caicedo y Adalberto Carrasquilla; Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba y Juninho Vieira.

Publicidad

Publicidad

ver también “Oferta en la mesa”: Adalberto Carrasquilla recibe la millonaria propuesta que puede cambiarlo todo a meses de jugar el Mundial 206 con Panamá

Posible formación de Querétaro:

Querétaro: Guillermo Allison, Jaime Gómez, Lucas Abascia, Diego Reyes, Francisco Venegas, Santiago Homenchenko, Michael Carcelén, Jean Unjanque, Lucas Rodríguez, Jhojan Julio y Ali Ávila.

Pumas vs. Querétaro: últimos resultados de los partidos

Apertura 2025 | 26.07.2025 | Querétaro 0-2 Pumas UNAM

Clausura 2025 | 20.01.2025 | Querétaro 3-2 Pumas UNAM

Apertura 2024 | 06.11.2024 | Pumas UNAM 2-0 Querétaro

Clausura 2024 | 27.04.2024 | Querétaro 1-1 Pumas UNAM