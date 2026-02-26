Lo inició Carrasquilla: el efecto mariposa que podría terminar con Keylor Navas fuera de Pumas y este portero en su lugar

Una serie de movimientos que parecían aislados podría terminar provocando un giro inesperado en el arco de Pumas. Todo comenzó con una decisión que tuvo como protagonista a Carrasquilla y que, como en un efecto dominó, abrió un escenario que hoy pone bajo la lupa la continuidad de Keylor Navas.

El episodio de Carrasquilla y Kevin Mier en la Liga MX

En la última jornada del torneo Apertura 2025, Carrasquilla realizó una entrada imprudente al intentar disputar un balón dividido, lo que resultó en una fractura de tibia para Kevin Mier.

Mier tuvo que ser operado y quedó fuera de las canchas por aproximadamente tres meses, perdiéndose la Liguilla y la Copa Intercontinental. En ese episodio, su lugar lo tomó Andrés Gudiño en la portería.

¿Andrés Gudiño por Keylor Navas?

En los Pumas existe incertidumbre respecto a la continuidad de Keylor Navas, cuyo vínculo finaliza al concluir el Clausura 2026 de la Liga MX. Ante ese escenario, el nombre de Andrés Gudiño ha comenzado a tomar fuerza como una posible alternativa.

Aunque la prioridad del arquero costarricense sería seguir en el conjunto universitario, hasta ahora no se ha presentado una propuesta formal para extender su contrato. Mientras tanto, clubes tanto del fútbol mexicano como de la MLS estarían atentos a su situación, interesados en sumarlo a sus filas.

De acuerdo con información de Bolavip México, Andrés Gudiño vería con buenos ojos la posibilidad de llegar a Pumas, consciente de que cuando Kevin Mier regrese a la actividad volvería a ocupar un rol secundario.

En lo que va del torneo, la competencia bajo los tres palos también se refleja en las estadísticas. Keylor Navas lidera el ranking de atajadas con 33 intervenciones, pero Andrés Gudiño no se queda atrás, ya que suma 23 paradas y aparece entre los guardametas más destacados de la Liga MX.

Datos claves

El contrato de Keylor Navas finaliza al término del Clausura 2026 , lo que mantiene en suspenso su continuidad con Pumas ante la falta de una oferta formal de renovación.

, lo que mantiene en suspenso su continuidad con Pumas ante la falta de una oferta formal de renovación. Clubes de la Liga MX y de la MLS siguen de cerca su situación contractual , atentos a una posible salida del arquero costarricense.

, atentos a una posible salida del arquero costarricense. Gudiño estaría dispuesto a llegar a Pumas con la intención de pelear la titularidad, respaldado además por sus 23 atajadas en el torneo, mientras Navas lidera la estadística con 33 intervenciones.