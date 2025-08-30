Juegan Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla: ¿a qué hora y dónde ver Pumas vs. Atlas por la Liga MX?

Pumas UNAM y Atlas se preparan para uno de los encuentros más interesantes de la Liga MX. El mismo pertenece a la jornada siete del Torneo Apertura 2025, a jugarse durante el corriente fin de semana. Estará Keylor Navas como gran figura.

También estará presente Adalberto Carrasquilla, una de las piezas que le genera mayor equilibrio a la alineación titular. El partido podría significar un verdadero golpe para cualquiera de los dos equipos protagonistas, incluso con un empate.

Desde Fútbol Centroamérica, le dejamos todos los datos que debe saber acerca de este interesante cotejo. Los mismos le mostrarán cómo viene cada institución, y los canales de transmisión que pondrán al aire a este gran evento deportivo.

¿Cuándo juega Pumas UNAM vs. Atlas por la Liga MX 2025?

Pumas UNAM y Atlas se enfrentarán por la séptima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Se jugará el domingo 31 de agosto del 2025, en el Estadio Olímpico Universitario. El partido comenzará a las 16.00 horas de Centroamérica, lo que equivale a las 17.00 horas de Panamá, y las 18.00 ET de Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO a Pumas UNAM vs. Altas por Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

El partido entre ambos equipos mexicanos, correspondiente a la sexta fecha de este Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, podrá verse por TUDN y ViX Premium.

¿Cómo llega Pumas UNAM?

Pumas UNAM parte como el favorito del encuentro. En cuanto a Liga MX, están en el lugar 12 en la tabla de posiciones con seis unidades, conseguidas con dos derrotas, una sola victoria y tres empates, el último empate ante Puebla por 0-0.

¿Cómo llega Atlas?

Atlas viene de caer de manera dolorosa por la sexta jornada de la Liga MX, en la que recibió al Club América. Tras dicha derrota, el equipo se estancó en un total de cinco unidades, en el puesto 15 de la tabla de este Torneo Apertura 2025.

Historial reciente entre Pumas UNAM y Atlas por la Liga MX

Ambos equipos se enfrentaron en un total de 49 oportunidades. Pumas UNAM se quedó con 17 cotejos. Por su parte, Atlas logró hacerse con 11 triunfos, lo que deja un total de 21 empates que marcan lo disputada que está dicha rivalidad.

