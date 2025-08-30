Llegó a más de 285 mil reproducciones: Keylor Navas suelta una confesión que impacta a Pumas y enciende las redes en México

La decisión de Keylor Navas de dejar Newell’s Old Boys de Rosario para incorporarse a los Pumas de la Liga MX generó un auténtico revuelo en Argentina, donde los aficionados rojinegros le reprocharon al histórico portero no haber respetado su vínculo con el club.

Sin embargo, el costarricense no muestra arrepentimiento alguno, e incluso y asegura que llegar a Universidad Nacional fue la mejor elección que pudo haber tomado.

“Tomé una gran decisión”

“Hoy sé que tomé una gran decisión y estoy muy feliz, yo siempre trato de llegar a cada equipo a escribir mi propia historia y hacerlo de la mejor manera”, afirmó Keylor en una entrevista que fue publicada en las redes sociales de los felinos.

El portero de 38 años también reveló lo que más le ha llamado la atención de su nuevo hogar. “Encontré un club muy familiar, donde la gente es muy cercana, se respira una atmósfera muy bonita de familia. Uno como futbolista, cuando llega a un vestidor donde lo reciben de esta manera, da mucha tranquilidad y paz, y hace sentir cuál es realmente la esencia del club. La afición es muy cariñosa y así se da uno cuenta de la grandeza del club”, confesó.

Keylor Navas no siente la presión

A pesar de la gran responsabilidad que conlleva defender los colores de Pumas, el tricampeón de Champions League con Real Madrid aseguró que no siente presión, sino que disfruta cada instante con el equipo.

“El interés que mostraron en mí, las charlas que tuve con el entrenador y que siempre me mostró su apoyo… Presión siempre hay en todos los lugares y en todos los trabajos, pero cuando uno hace las cosas con amor, humildad y disfrutando, ese nivel de presión se baja y aprendes a disfrutar cada momento, ya sea entrenando o jugando”, explicó Keylor, en un video que alcanzó rápidamente las 285 mil reproducciones en Instagram.

Keylor Navas tiene un rol clave en Pumas.

Asimismo, Keylor Navas recalcó que toda su experiencia la pone al servicio de sus colegas. “Yo trato de ayudar a mis compañeros y al club en lo que necesite. He tenido bastante experiencia a lo largo de estos años, donde he convivido con muchos futbolistas en equipos muy buenos, y todo eso hay que aportarlo con ganas de que todos podamos crecer y seamos un equipo más sólido“, aseguró.

“Nunca he llegado a ninguno de los equipos a intentar ser mejor que otro, no, me gustaría que me recuerden como un futbolista que siempre dio todo, que defendió la camiseta como suya”, concluyó el legendario arquero tico.