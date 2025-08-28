Pumas da reconocimiento a Adalberto Carrasquilla que celebran Thomas Christiansen y Panamá

Los Pumas de la UNAM mostraron su respaldo y orgullo hacia Adalberto Carrasquilla, luego de que el mediocampista panameño fuera convocado por la Selección de Panamá para disputar los partidos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf frente a Surinam y Guatemala.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el club universitario felicitó al popular “Coco” Carrasquilla, quien se ha convertido en pieza clave dentro del esquema felino y en una figura indiscutible para su selección nacional. La publicación rápidamente generó comentarios positivos por parte de los aficionados auriazules y panameños.

El mensaje de Pumas a Adalberto Carrasquilla

“¡COCO A SELECCIÓN! Nuestro jugador ha sido convocado por la @fepafut, para los duelos correspondientes a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Surinam y Guatemala que se jugarán en la próxima fecha FIFA de septiembre. ¡Con toda la garra, Coco!”, redactó el club universitario.

La convocatoria del volante llega en un momento importante, ya que Panamá busca sumar puntos vitales en la carrera rumbo al Mundial 2026. Para el técnico Thomas Christiansen, la presencia de Carrasquilla aporta equilibrio en el mediocampo y liderazgo dentro del grupo.

El primer compromiso de la selección canalera será el jueves 4 de septiembre, cuando visite a Surinam en el Estadio Franklin Essed, mientras que el lunes 8 recibirá a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en lo que promete ser un duelo clave para las aspiraciones panameñas.

Con el respaldo de Pumas y la confianza de Christiansen, Adalberto Carrasquilla afrontará una nueva doble fecha eliminatoria con la misión de guiar a Panamá en su camino hacia la clasificación a la próxima Copa del Mundo.