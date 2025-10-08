A Roger Rojas le preguntaron por el ganador de Honduras vs. Costa Rica y su respuesta sorprendió a todos

El exfutbolista catracho Roger Rojas es una de las voces más autorizadas de la región a la hora de opinar sobre el partido que protagonizarán este jueves Honduras y Costa Rica por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Si bien jugó en México, Colombia, Arabia Saudita y Azerbaiyán, la mayor parte de su carrera la transitó en los dos países centroamericanos. Desde sus inicios en el club de sus amores, Olimpia, hasta su gran paso por Liga Deportiva Alajuelense y la posterior retirada en Puntarenas por motivos de salud.

Además, Rojas fue parte de la selección hondureña en el proceso hacia el Mundial 2014, así que conoce de primera mano lo que es disputar estas instancias y vivió en carne propia la emoción de enfrentar a La Sele.

Por eso, desde el programa Seguimos buscaron su testimonio. Y el periodista Fabián Borbón le lanzó una difícil pregunta a ex delantero: “¿Qué dice la razón en cuanto al resultado de mañana, pero qué te dice también el corazón viendo los dos planteles cómo están al día de hoy?”.

Roger Rojas responde cómo quedará Honduras vs. Costa Rica

“Ro-Ro” Rojas recogió el guante y afirmó que ve probable un empate en el Estadio Francisco Morazán. “Respondiendo con la razón, creo que un punto para ambos. Pero como hondureño tengo que ser honesto: tenemos que ganar. Costa Rica es el rival que tenemos en frente, si fuera otra hubiera dicho lo mismo, porque la posibilidad que tiene Honduras de ir a un Mundial no se presenta todos los días”.

Roger Rojas celebra el gol que le anotó a Jamaica en la clasificatoria al Mundial 2014. (Foto: Diario Diez)

“Ojalá que Honduras clasifique directo, con todo mi cariño y mi respeto para Costa Rica, un país que amo y ojalá pueda lograr ese cupo en el repechaje”, comentó Rojas, quien manifestó que los dirigidos por Miguel Herrera llegan más urgidos al clásico por su ubicación en la tabla del Grupo C.

“Ganando nos pasan, empatando siguen en la lucha sabiendo que nosotros también jugamos en casa. Pero la presión es de los dos. Quién más, quién menos… me parece soberbio decir que solo Costa Rica, porque Honduras tiene una presión alta: estamos en casa y ganando nos alejamos a 5 puntos. Son dos partidos y ya no te van a quedar tantos para alcanzarla”, externó Rojas.

Y sentenció: “Creo que a Honduras el calendario le ha venido bien, porque le tocaron tres partidos en casa. Las Eliminatorias se definen en casa: vos sumás la mayor cantidad de puntos ahí, tenés un rendimiento del 90% y las posibilidades de ir a un Mundial son claras. Con el profesor (Luis Fernando) Suárez eso fue lo que se implementó cuando yo estuve en ese proceso eliminatorio: fuimos fuertes en casa y afuera se trató de rescatar puntos”.