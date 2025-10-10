El Salvador vs. Panamá: hora, TV y dónde ver hoy en USA el partido por las Eliminatorias al Mundial 2026

Este viernes 10 de octubre, El Salvador y Panamá se verán las caras en un duelo clave de la tercera fecha de las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026. Uno de esos partidos que se juegan con nervios y expectativas por ambas partes y que tendrá lugar en el Estadio Cuscatlán.

ver también Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones del Grupo C tras la derrota de Nicaragua ante Haití y el empate entre Honduras y Costa Rica

¿A qué hora de USA juegan El Salvador vs. Panamá por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Las selecciones de El Salvador y Panamá se enfrentarán hoy, viernes 10 de octubre, a las 21:00 horas (ET) de Estados Unidos.

PT: 18:00 horas

CT: 20:00 horas

ET: 21:00 horas

¿Dónde y en qué canal ver en USA a El Salvador vs. Panamá?

Para ver en Estados Unidos El Salvador vs. Panamá deberá suscribirse al servicio de streaming Fubo. Otras alternativas de transmisión son Telemundo Deportes, Universo, CBS Sports, Paramount+ o Amazon Prime Video.

Christiansen y Bolillo Gómez se verán las caras en el Cuscatlán.

¿Cómo llega El Salvador?

La Selecta está en segundo lugar dentro del Grupo A. Ganó en Guatemala 1-0, pero luego cayó en casa frente a Surinam por 2-1. Con eso, tiene la obligación de sumar de local para mantenerse con chances reales en el grupo.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega Panamá?

Panamá está tercero en el grupo con dos empates: 0-0 frente a Surinam y 1-1 con Guatemala. No ha podido aún mostrar su mejor versión, y ahora está presionado para empezar a cosechar victorias si no quiere complicarse más en la eliminatoria.