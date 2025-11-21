“Pidieron castigo”: Adalberto Carrasquilla recibe la confirmación que todo Pumas quería escuchar

Después del polémico episodio que vivió contra Cruz Azul y la fuerte infracción a Kevin Mier, finalmente se supo que pasará con la sanción que pedía toda la afición cementera por Adalberto Carrasquilla.

El volante panameño, recién clasificado al Mundial 2026, no fue parte este jueves de la derrota de Pumas Unam en el Play-In frente a Pachuca por 3-1. Su ausencia fue por haber alcanzado el límite de amarillas y no por una sanción desde la Federación Mexicana.

En Cruz Azul, los rumores indicaban que el equipo de la Máquina Celeste iba a solicitar la suspensión de Carrasquilla hasta que Kevin Mier se recuperara por completo de la fractura de tibia.

Confirman la sanción que desencadenó la infracción de Carrasquilla a Kevin Mier

Sin embargo, desde México confirmaron que no habrá ninguna inhabilitación para Coco. El diario Récord reveló que “Cruz Azul ha dado un paso al costado para solicitar la suspensión del futbolista de Pumas el tiempo que esté fuera Kevin Mier“.

Carrasquilla se salvó de la suspensión, aunque se confirmó que en Cruz Azul sí “pidieron castigo hacia el silbante central, Fernando Hernández“, quien le mostró la tarjeta amarilla al mediocampista canalero por la entrada contra el portero colombiano.

Este castigo que exigieron fue aprobado y, finalmente, Curro Hernández dejará de tener actividad en el Apertura 2025 de la Liga MX. Decidieron que no arbitre en la liguilla final del campeonato.

