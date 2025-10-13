Dónde ver Honduras vs. Haití en Estados Unidos: Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

La emoción vuelve a encenderse en Tegucigalpa. Este lunes 13 de octubre, la Selección de Honduras se juega mucho más que tres puntos cuando reciba a Haití por la cuarta fecha del Grupo C de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El encuentro promete intensidad, ya que ambos equipos llegan igualados en puntos y con la mira puesta en el liderato de la zona que también integran Costa Rica y Nicaragua. En un Estadio Nacional Chelato Uclés que se espera repleto, la Bicolor buscará aprovechar el respaldo de su gente para dar un golpe de autoridad en casa ante un rival que viene en alza.

¿A qué hora de Estados Unidos juegan Honduras vs. Haití por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Las selecciones de Honduras y Haití se enfrentarán hoy, lunes 13 de octubre, a las 20:00 horas (ET) de Estados Unidos.

PT: 17:00 horas

CT: 18:00 horas

ET: 20:00 horas

¿Dónde y en qué canal ver Honduras vs. Haití desde Estados Unidos?

Para ver en Estados Unidos Honduras vs. Haití deberá suscribirse al servicio de streaming Fubo. Otras alternativas de transmisión son Telemundo Deportes, Universo, CBS Sports, Paramount+ o Amazon Prime Video.

Reinaldo Rueda de juega mucho contra Haití.

¿Cómo llega Honduras?

El equipo dirigido por Reinaldo Rueda llega al compromiso luego de un empate sin goles ante Costa Rica, en un encuentro en el que mostró solidez defensiva pero careció de eficacia en ataque. La Bicolor acumula cinco puntos y sabe que una victoria le daría un importante envión rumbo al Mundial 2026.

¿Cómo llega Haití?

El conjunto haitiano, dirigido por Sébastien Migné, viene de una gran actuación tras golear 3-0 a Nicaragua, demostrando un juego rápido, vertical y con mucha presencia física. Con la moral en alto, el equipo buscará dar la sorpresa en Tegucigalpa y mantenerse en lo más alto de la tabla.

Quién es el árbitro de Honduras vs. Haití por las Eliminatorias

Concacaf eligió el árbitro para el cotejo y se trata del jamaiquino Oshane Anthony Nation. Lo acompañarán Ojay Johane Duhaney y Caleb Wales de Trinidad y Tobago. El auxiliar será Steffon Sean Dewar, también de Jamaica.

Historial entre Honduras y Haití

A lo largo de la historia, Honduras y Haití se han enfrentado en 18 ocasiones oficiales, con un claro dominio del conjunto catracho.

Victorias de Honduras: 13

Empates: 1

Victorias de Haití: 5

Último encuentro: Honduras 2-1 Haití (Copa Oro 2023)

En torneos clasificatorios de la Concacaf, la Bicolor también mantiene ventaja, especialmente como local, donde los caribeños no han logrado ganar en las últimas tres décadas. Sin embargo, el conjunto haitiano ha mostrado una evolución notable en los últimos años y llega decidido a romper la estadística.

