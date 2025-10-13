Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Dónde ver Honduras vs. Haití en Estados Unidos: Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Honduras y Haití se juegan mucho camino al Mundial 2026 y así puede verse el partido desde Estados Unidos.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Honduras recibe a Haití en un duelo clave para clasificarse al Mundial 2026.
Honduras recibe a Haití en un duelo clave para clasificarse al Mundial 2026.

La emoción vuelve a encenderse en Tegucigalpa. Este lunes 13 de octubre, la Selección de Honduras se juega mucho más que tres puntos cuando reciba a Haití por la cuarta fecha del Grupo C de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El encuentro promete intensidad, ya que ambos equipos llegan igualados en puntos y con la mira puesta en el liderato de la zona que también integran Costa Rica y Nicaragua. En un Estadio Nacional Chelato Uclés que se espera repleto, la Bicolor buscará aprovechar el respaldo de su gente para dar un golpe de autoridad en casa ante un rival que viene en alza.

Toda Honduras impactada con lo que dijo Reinaldo Rueda y las palabras que duelen en Costa Rica: “Era el número uno”

ver también

Toda Honduras impactada con lo que dijo Reinaldo Rueda y las palabras que duelen en Costa Rica: “Era el número uno”

¿A qué hora de Estados Unidos juegan Honduras vs. Haití por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Las selecciones de Honduras y Haití se enfrentarán hoy, lunes 13 de octubre, a las 20:00 horas (ET) de Estados Unidos.

  • PT: 17:00 horas
  • CT: 18:00 horas
  • ET: 20:00 horas

¿Dónde y en qué canal ver Honduras vs. Haití desde Estados Unidos?

Para ver en Estados Unidos Honduras vs. Haití deberá suscribirse al servicio de streaming Fubo. Otras alternativas de transmisión son Telemundo Deportes, Universo, CBS Sports, Paramount+ o Amazon Prime Video.

Reinaldo Rueda de juega mucho contra Haití.

Reinaldo Rueda de juega mucho contra Haití.

Publicidad

¿Cómo llega Honduras?

El equipo dirigido por Reinaldo Rueda llega al compromiso luego de un empate sin goles ante Costa Rica, en un encuentro en el que mostró solidez defensiva pero careció de eficacia en ataque. La Bicolor acumula cinco puntos y sabe que una victoria le daría un importante envión rumbo al Mundial 2026.

¿Cómo llega Haití?

El conjunto haitiano, dirigido por Sébastien Migné, viene de una gran actuación tras golear 3-0 a Nicaragua, demostrando un juego rápido, vertical y con mucha presencia física. Con la moral en alto, el equipo buscará dar la sorpresa en Tegucigalpa y mantenerse en lo más alto de la tabla.

Publicidad
Ya es oficial: Honduras recibe de Concacaf la noticia que tanto estaba esperando, pero que viene con polémica

ver también

Ya es oficial: Honduras recibe de Concacaf la noticia que tanto estaba esperando, pero que viene con polémica

Quién es el árbitro de Honduras vs. Haití por las Eliminatorias

Concacaf eligió el árbitro para el cotejo y se trata del jamaiquino Oshane Anthony Nation. Lo acompañarán Ojay Johane Duhaney y Caleb Wales de Trinidad y Tobago. El auxiliar será Steffon Sean Dewar, también de Jamaica.

Historial entre Honduras y Haití

A lo largo de la historia, Honduras y Haití se han enfrentado en 18 ocasiones oficiales, con un claro dominio del conjunto catracho.

Publicidad
  • Victorias de Honduras: 13
  • Empates: 1
  • Victorias de Haití: 5
  • Último encuentro: Honduras 2-1 Haití (Copa Oro 2023)

En torneos clasificatorios de la Concacaf, la Bicolor también mantiene ventaja, especialmente como local, donde los caribeños no han logrado ganar en las últimas tres décadas. Sin embargo, el conjunto haitiano ha mostrado una evolución notable en los últimos años y llega decidido a romper la estadística.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Eliminatorias al Mundial 2026: tablas de posiciones de los grupos A, B y C
Fútbol Internacional

Eliminatorias al Mundial 2026: tablas de posiciones de los grupos A, B y C

Vasco Aguirre impacta a Honduras y Costa Rica con lo que dice del Piojo Herrera
Honduras

Vasco Aguirre impacta a Honduras y Costa Rica con lo que dice del Piojo Herrera

Manfred Ugalde gana 1.4 millones de dólares: esto cobra Luis Palma
Fútbol Internacional

Manfred Ugalde gana 1.4 millones de dólares: esto cobra Luis Palma

Mensaje de Celso Borges al Piojo Herrera en Costa Rica
Costa Rica

Mensaje de Celso Borges al Piojo Herrera en Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo