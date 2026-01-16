Dónde ver a Guatemala vs. Canadá en Estados Unidos: hora y canal de TV del partido amistoso

Guatemala y Canadá darán apertura a la temporada 2026 con lo que significará una prueba importante para ambos equipos. La Hoja de Maple lo pensará como piso de preparación al Mundial 2026 y La Bicolor medirá el inicio del nuevo ciclo.

Tras sufrir una catástrofe deportiva en las Eliminatorias Concacaf, las autoridades de la FFG ratificaron a Luis Fernando Tena en su puesto de entrenador. En tanto, los de Jesse Marsch preparan su próximo estreno como anfitriones mundialistas.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos necesarios para seguir al detalle el desarrollo de este enfrentamiento. A continuación, conocerá la forma en la que llega cada equipo al cruce y los canales oficiales de transmisión.

ver también “¿Quiere descender?”: Fantasma Figueroa recibe la crítica más feroz en Comunicaciones por culpa de su último fichaje

¿Cuándo juega Guatemala vs. Canadá por el primer amistoso del 2026?

Guatemala y Canadá jugarán el sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles desde las 22:00 horas (ET) de Estados Unidos.

CT: 21:00 horas del sábado 18 de enero.

21:00 horas del sábado 18 de enero. MT: 20:00 horas del sábado 17 de enero.

20:00 horas del sábado 17 de enero. PT: 19:00 horas del sábado 17 de enero.

¿Dónde ver EN VIVO Guatemala vs. Canadá desde Estados Unidos?

Los aficionados guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos podrán ver el partido a través del servicio de streaming Fubo. Otra alternativa de transmisión es FOX Deportes.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega Guatemala?

Guatemala llega a su primer amistoso del 2026 después de trabajar intensamente en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Luis Fernando Tena enfocó a sus futbolistas para una reconstrucción inmediata, dotados de otra actitud.

Diego Santis, Nelson Andrade y Daniel Méndez no formarán parte del equipo, al igual que el arquero Nicholas Hagen. Marvin Ávila, Marcelo Hernández y Jefry Bantes serán de la partida, con Kenderson Navarro en custodia de la portería.

Publicidad

ver también No juega por decisión de la FIFA: Luis Fernando Tena recibe una inesperada noticia en Guatemala para enfrentar a Canadá

¿Cómo llega Canadá?

Canadá encara este partido como una parte importante del año en el que será uno de los tres anfitriones mundialista. Jonathan Osorio, Richie Laryea y Joel Waterman son los nombres más experimentados de la convocatoria actual.

Publicidad

Jesse Marsch busca que sus dirigidos lleguen de la mejor manera. Sufrió una baja sensible en la última semana, cuando la FIFA le informó que el futbolista Marcelo Flores no fue habilitado por no presentar su renuncia a Federación Mexicana.

Publicidad

Guatemala vs. Canadá: historial reciente entre ambos