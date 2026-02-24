“Buenas noticias”: Bukele ilusiona a El Salvador con una confirmación que involucra a Concacaf

Previo a su llegada a la presidencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele presentó un proyecto llamado Plan Maestro del Fútbol Salvadoreño 2025-2029 que busca salvaguardar y potenciar al deporte más popular del país, siendo uno de sus objetivos lograr la clasificación al Mundial 2030.

El mismo está compuesto por once ejes, que abordan la gestión administrativa, la formación de profesionales, el desarrollo del fútbol femenino, el trabajo con los juveniles, mayor competitividad y transparencia en las ligas locales, un plan de mejora en la infraestructura, volver a acercar a los aficionados a los estadios, estabilidad en los procesos en las Selecciones Nacionales, entre otros.

Uno de los puntos se denomina Alianzas, Gestiones Diplomáticas y Comerciales, y refiere a la “red de socios estratégicos, sostenibilidad de programas, alianzas educativas, intercambios deportivos y diplomacia deportiva”. En ese sentido, Bukele se estuvo moviendo y mantuvo pláticas con la cúpula de la Concacaf.

El mensaje de Bukele que ilusiona a El Salvador

Este martes, Yamil Bukele confirmó a través de X (ex Twitter) que sostuvo “reuniones productivas” con Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, Philippe Moggio, secretario general de la Confederación, y Carlos Fernández, director de competencias, a quienes agradeció “por las atenciones prestadas”.

(Foto: Yamil Bukele/X)

Si bien el jerarca de la FESFUT no especificó los temas que se trataron, afirmó que se trata de “buenas noticias para el fútbol salvadoreño, para su presente y para su futuro”. Por lo que podría estar relacionado con el desarrollo del Plan Maestro.

La gran traba de Bukele con el Plan Maestro del Fútbol

El mayor inconveniente para desarrollar el Pan Maestro es económico. Según especificó Bukele, “el presupuesto anual que requiere la FESFUT son 5.5 millones de dólares” para echarlo a andar, por lo que se encuentra buscando el respaldo de empresas privadas dispuestas a invertir en el balompié salvadoreño.

