Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

“Buenas noticias”: Bukele ilusiona a El Salvador con una confirmación que involucra a Concacaf

Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, tuvo acercamientos con directivos fuertes de la Concacaf.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Yamil Bukele se reunió con directivos de la Concacaf.
© GeminiYamil Bukele se reunió con directivos de la Concacaf.

Previo a su llegada a la presidencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele presentó un proyecto llamado Plan Maestro del Fútbol Salvadoreño 2025-2029 que busca salvaguardar y potenciar al deporte más popular del país, siendo uno de sus objetivos lograr la clasificación al Mundial 2030.

El mismo está compuesto por once ejes, que abordan la gestión administrativa, la formación de profesionales, el desarrollo del fútbol femenino, el trabajo con los juveniles, mayor competitividad y transparencia en las ligas locales, un plan de mejora en la infraestructura, volver a acercar a los aficionados a los estadios, estabilidad en los procesos en las Selecciones Nacionales, entre otros.

El Salvador recibirá un refuerzo desde Europa que podría fortalecer el campeonato local

ver también

El Salvador recibirá un refuerzo desde Europa que podría fortalecer el campeonato local

Uno de los puntos se denomina Alianzas, Gestiones Diplomáticas y Comerciales, y refiere a la “red de socios estratégicos, sostenibilidad de programas, alianzas educativas, intercambios deportivos y diplomacia deportiva”. En ese sentido, Bukele se estuvo moviendo y mantuvo pláticas con la cúpula de la Concacaf.

El mensaje de Bukele que ilusiona a El Salvador

Este martes, Yamil Bukele confirmó a través de X (ex Twitter) que sostuvo “reuniones productivas” con Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, Philippe Moggio, secretario general de la Confederación, y Carlos Fernández, director de competencias, a quienes agradeció “por las atenciones prestadas”.

(Foto: Yamil Bukele/X)

(Foto: Yamil Bukele/X)

Si bien el jerarca de la FESFUT no especificó los temas que se trataron, afirmó que se trata de “buenas noticias para el fútbol salvadoreño, para su presente y para su futuro”. Por lo que podría estar relacionado con el desarrollo del Plan Maestro.

Publicidad

La gran traba de Bukele con el Plan Maestro del Fútbol

El mayor inconveniente para desarrollar el Pan Maestro es económico. Según especificó Bukele, “el presupuesto anual que requiere la FESFUT son 5.5 millones de dólares” para echarlo a andar, por lo que se encuentra buscando el respaldo de empresas privadas dispuestas a invertir en el balompié salvadoreño.

Datos clave

  • Yamil Bukele mantuvo reuniones este martes con Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, y otros altos mandos de la Confederación.
  • El Plan Maestro del Fútbol de la FESFUT requiere un presupuesto anual de 5.5 millones de dólares.
  • La gestión de Yamil Bukele busca clasificar a El Salvador al Mundial 2030 mediante once ejes, que componen el Plan Maestro.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Limpia en El Salvador: Bukele confirma una drástica decisión
El Salvador

Limpia en El Salvador: Bukele confirma una drástica decisión

Fesfut castiga a Firpo y le quita los puntos de la Copa Presidente
El Salvador

Fesfut castiga a Firpo y le quita los puntos de la Copa Presidente

Bolillo Gómez recibe la confirmación que sorprende a El Salvador
El Salvador

Bolillo Gómez recibe la confirmación que sorprende a El Salvador

Mientras Dereck Moncada cuesta 4 millones, este equipo que juega la Copa Libertadores lo pretende
Honduras

Mientras Dereck Moncada cuesta 4 millones, este equipo que juega la Copa Libertadores lo pretende

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo