El Salvador recibirá un refuerzo desde Europa que podría fortalecer el campeonato local

El doctor Luis Merlos, responsable del departamento médico de Alianza desde 2023, vive una experiencia internacional que promete fortalecer el trabajo sanitario del equipo capitalino. Encargado de atender a los jugadores lesionados y supervisar sus procesos de recuperación, el galeno se encuentra desde febrero realizando una pasantía en medicina deportiva con el Fenerbahçe de Turquía.

La oportunidad surgió gracias a que su familia radica en territorio turco. Merlos reveló que había aplicado en tres ocasiones anteriores sin éxito, hasta que en el cuarto intento logró obtener un cupo. Desde el primer momento contó con el respaldo de la dirigencia y del cuerpo técnico de Alianza, quienes entendieron el valor profesional de esta experiencia.

“Siempre me apoyaron. Ellos saben que estas experiencias lo preparan mucho más a uno. Me voy con una gran satisfacción por todo su apoyo”, expresó el médico, agradecido por la confianza recibida. Su ausencia temporal no rompe el vínculo con el club, sino que apunta a fortalecerlo con nuevos conocimientos.

Durante su estancia en el Fenerbahçe, Merlos ha trabajado con tecnología de alta gama, destacando equipos que analizan la simetría de las rodillas para prevenir cirugías. Además, ha conocido técnicas evolutivas y nuevas formas de sincronizar procesos como la fisioterapia y la terapia de choque, optimizando los tiempos de recuperación.

Uno de los aspectos que más le ha sorprendido es la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina deportiva, herramienta que permite diagnósticos más precisos y planificación personalizada de rehabilitación. Aunque reconoce diferencias con la realidad del fútbol salvadoreño, su meta es implementar nuevos métodos y medicamentos que aceleren los procesos de rehabilitación en el plantel albo.

Merlos confirmó que regresará a El Salvador el 11 de marzo, con la misión de aportar lo aprendido y buscar su tercer título con Alianza, tras haber celebrado los campeonatos del Clausura 2024 y Clausura 2025. Su retorno no solo reforzará el área médica, sino que podría convertirse en un impulso clave en la recta decisiva del torneo.