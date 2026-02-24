Mientras Dereck Moncada cuesta 4 millones de dólares, este equipo que juega la Copa Libertadores 2026 lo pretende

Dereck Alessandro Moncada Arguijo (18 años) está siendo la gran sensación del fútbol de Colombia y cada vez salen más informaciones de cara su futuro.

El Inter de Bogotá está disfrutando su proceso y los cinco goles que tiene en siete partidos son la felicidad de los interistas que van líderes de la tabla de posiciones.

Fútbolete, medio colombiano, ha adelantado que hay un equipo que juega la Copa Libertadores 2026 que está interesado en quedarse con Moncada o al menos intentar llevarlo a su club.

El club que juega Copa Libertadores que quiere a Dereck Moncada

Según informó el periodista Diego Rueda en Caracol Radio, el único club colombiano que preguntó condiciones fue Junior de Barranquilla.

La primera información es que ha explorado la posibilidad, pero que la posibilidad es compleja por ahora, ya que saben que otros equipos vendrán por el catracho.

De crecer en Colombia, Dereck jugaría, dependiendo de como le vaya al Junior la segunda fase de la Copa Libertadores, un torneo muy prestigoso. El conjunto de Barranquilla por ahora espera del sorteo que se hará el 19 de marzo y su edición de 2026 finaliza el 28 de noviembre.

Con los números actuales, luce complejo que algún club colombiano pueda competir económicamente, pero no se debe descatar nada.

Desde Inglaterra hay dos equipos de la segunda división que lo pretenden, su precio fijado ya desde Colombia indican que es de 4 millones de dólares.