Los centroamericanos que jugarán la MLS 2026: uno por uno, país por país

La MLS vuelve a rodar y arranca una nueva temporada con un foco especial en Centroamérica, cada vez más presente en la liga: hay jugadores de la región repartidos por varias franquicias, algunos ya consolidados y otros en plena proyección.

El interés no pasa solo por las figuras globales, sino por ese mapa de nombres propios que suma minutos, visibilidad, peso de selección y roce con estrellas de elite.

Sin ir más lejos, en esta primera fecha, el campeón Inter Miami de Lionel Messi y el hondureño David Ruiz debuta ante LAFC, donde aparecen el salvadoreño Nathan Ordaz y el guatemalteco Matt Evans. Con ese marco, repasamos país por país los centroamericanos que jugarán la MLS este año.

Costa Rica

1) Alonso Martínez (New York City FC)

Delantero que se ganó un lugar a base de gol y agresividad para atacar el área: no vive solo del último toque, también rompe líneas y ataca espacios.

Si bien se encuentra en recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, aparece con cartel de figura “latina” en la liga por su peso ofensivo en NYCFC en los últimos torneos, algo que en Costa Rica se siguió muy de cerca por su impacto semana a semana.

Alonso Martínez es clave para el New York City, que espera su pronta recuperación. (Getty Images)

2) Ariel Lassiter (Portland Timbers)

Extremo/volante de banda con perfil de ida y vuelta, útil para equipos que necesitan amplitud y transiciones rápidas.

Portland lo tiene identificado como un jugador que, además de su rol de club, sostiene presencia con “Los Ticos” en el ciclo reciente (Nations League, Eliminatorias, etc.).

3) Andy Rojas (New York Red Bulls)

Extremo joven, desequilibrante, que llega con la etiqueta de proyecto fuerte: Red Bulls lo contrató con un acuerdo largo (hasta 2028, con opción 2029), señal de apuesta real y no “prueba”.

En un sistema como el de NYRB (intensidad y presión), su adaptación pasa por sostener ritmo alto sin perder calidad en el último tercio.

4) Warren Madrigal (Nashville SC)

Delantero con recursos para jugar de punta o partiendo desde un costado, y con recorrido en selecciones.

Nashville lo incorporó como fichaje y lo firmó a futuro (vínculo multianual), ideal para una franquicia que suele priorizar físico, presión y ataques directos.

5) Kenyel Michel (Minnesota United)

Extremo joven, perfil “vertical”, que da el salto a MLS con Minnesota como apuesta de desarrollo.

En Costa Rica su llegada se ve como un paso grande de carrera: es una transferencia que lo pone en una liga donde el diferencial es sostener intensidad y competir por minutos desde el primer mes.

Honduras

1) David Ruiz (Inter Miami)

Mediocampista joven que ya estuvo en un contexto de máxima exposición (plantel de Messi) y que creció como pieza de rotación con tareas mixtas: recuperar y darle continuidad al juego.

Su continuidad está respaldada por reportes de renovación en el club, lo que lo proyecta como un hondureño con margen real de consolidación en un equipo top mediático.

David Ruiz viene de salir campeón de la MLS con el Inter Miami de Lionel Messi. (Getty Images)

2) Joseph Rosales (Minnesota United)

Lateral/carrilero que destaca por recorrido y despliegue, clave en sistemas que alternan línea de cuatro con carrileros.

Es de esos jugadores que en MLS suelen “subir” por regularidad: cuanto más consistente, más se vuelve imprescindible por rol táctico.

3) Andy Najar (Nashville SC)

Lateral derecho de jerarquía, con pasado importante en MLS y experiencia internacional. En Nashville se transformó en un nombre pesado por rendimiento y liderazgo.

Nashville anunció su extensión para 2026 (con opción 2027), una confirmación fuerte de continuidad y peso en el proyecto.

4) Bryan Acosta (Nashville SC)

Volante central con oficio, ideal para dar equilibrio: primer pase, coberturas y lectura táctica.

Nashville le renovó para 2026 (opción 2027), señal de que lo consideran una pieza confiable para sostener competitividad.

5) Óscar Avilez (D.C. United)

Joven hondureño que entra a un contexto MLS donde la competencia por minutos es diaria y el salto principal pasa por adaptarse rápido a la intensidad física y a la velocidad de decisiones. En un equipo como D.C. United, su valor inicial suele construirse desde lo simple: orden táctico, agresividad para disputar y capacidad para sostener ritmo cuando le toque entrar.

6) Jaidyn Contreras (FC Dallas)

Perfil de proyección dentro de una franquicia que históricamente desarrolla talento joven y le da un marco claro de crecimiento. Su desafío en Dallas será sumar rodaje en un entorno que pide energía, disciplina sin pelota y personalidad para jugar en transiciones. Para Honduras, es un nombre que se agrega al mapa MLS 2026 como apuesta a futuro con posibilidad de crecer si encadena minutos.

Panamá

1) Aníbal Godoy (San Diego FC)

Volante experimentado, especialista en ordenar: posicionamiento, lectura y liderazgo. En selecciones es referencia y en MLS suele ser el “termómetro” del equipo.

MLS lo viene destacando como una de las caras panameñas más representativas en el ciclo 2026 (también por el contexto de Concacaf).

Aníbal Godoy es, además, el capitán de Panamá. (Getty Images)

2) Carlos Harvey (Minnesota United)

Mediocampista defensivo de buen físico, útil para sostener duelos y segundas pelotas; su valor crece cuando el partido se ensucia.

En Panamá y en la cobertura de MLS aparece como uno de los que “brillan” cuando el foco está en selección.

3) Omar “Trucho” Valencia (New York Red Bulls)

Lateral/carrilero izquierdo con proyección y producción ofensiva: viene ganando nombre por asistencias y profundidad, algo muy valorado en una liga de transiciones.

La prensa panameña lo metió en conversaciones grandes (All-Star) por su rendimiento y por cómo se adaptó a la exigencia física de MLS.

4) JD Gunn (New England Revolution)

Portero panameño que llega con el desafío clásico del puesto en MLS: competir por minutos en un entorno de alta rotación y calendario.

Su fichaje fue oficializado por la franquicia y rápidamente se lo vinculó con el objetivo selección rumbo a 2026.

5) Rafael Mosquera (New York Red Bulls)

Panameño que se suma al ecosistema Red Bulls, ideal para jugadores con piernas, intensidad y mentalidad de presión alta. En un club donde el “sistema” pesa tanto como el nombre, su camino suele pasar por ganar confianza desde lo físico (duelos, recorridos, agresividad para recuperar) y después crecer en toma de decisiones.

Guatemala

1) Aarón Herrera (D.C. United)

Lateral derecho consolidado, un “seguro” por experiencia: ritmo de MLS, lectura defensiva y capacidad para sumarse al ataque con criterio.

MLS Español lo trabajó como símbolo del momento guatemalteco: no solo está, sino que lidera dentro y fuera de la cancha.

2) Nicholas Hagen (Columbus Crew)

Portero con perfil de selección, en un club que exige competir por todo. Su desafío pasa por continuidad: cuando está disponible, su figura toma valor por competencia interna y contexto de equipo ganador.

Aunque suele ser suplente, su nombre aparece en el paquete de chapines MLS 2026 como parte de esa “base” que mantiene a Guatemala representada en la liga.

Niholas Hagen ahora juega en Columbus. (Getty Images)

3) Olger Escobar (CF Montréal)

Joven de buen pie y lectura, pensado para crecer en un club que suele desarrollar talento y vender.

MLS Español lo marca como parte de la nueva ola chapina en MLS, con un proceso que combina minutos, adaptación física y madurez competitiva.

4) Matt Evans (LAFC)

Caso “bandera”: promoción al primer equipo y presencia en un club grande del Oeste. Su valor simbólico es enorme por tratarse de un guatemalteco entrando a una estructura de élite MLS.

Prensa guatemalteca lo presentó como uno de los cuatro nombres a seguir sí o sí en 2026, y el debut ante Inter Miami lo pone en una vidriera inmediata.

El Salvador

1) Álex Roldán (Seattle Sounders)

Lateral/volante por derecha con ADN Seattle: competitivo, intenso y con experiencia grande. En la conversación salvadoreña aparece como el nombre más “hecho” en MLS.

Medios salvadoreños lo señalan como uno de los representantes principales del país para el inicio 2026, en una liga donde su equipo siempre compite arriba.

2) Nathan Ordaz (LAFC)

Delantero joven, agresivo en el área y con crecimiento notorio: LAFC lo viene sosteniendo y su perfil encaja perfecto con un equipo que vive cerca del gol.

Su presencia en LAFC suma el condimento regional directo: en El Salvador lo siguen como pieza clave por su proyección y por jugar “en la vidriera” cada semana.

Nathan Ordaz, del LAFC. (Getty Images)

3) Tomás Romero (New York City FC)

Portero, internacional por El Salvador, con el desafío típico del puesto en MLS: competir, sostener confianza y aprovechar ventanas (lesiones/rotación).

NYCFC lo tiene registrado como parte del plantel con opciones contractuales hacia 2026, un marco que le permite seguir en el circuito de alto nivel.

Nicaragua

1) Sebastián Gómez (Seattle Sounders)

Mediocampista nicaragüense que se suma a un contexto de alta exigencia: Seattle es una franquicia que compite por playoffs, maneja ritmos intensos y suele pedirle a sus volantes orden + presión + salida limpia.

En clave selección, su presencia en MLS lo pone en un escaparate ideal rumbo al ciclo 2026: minutos en una liga física, partidos con presión real y roce semanal. Además, su caso suma un detalle atractivo para la nota: comparte equipo con el salvadoreño Álex Roldán, lo que refuerza la “conexión centroamericana” dentro del Sounders.

Así se juega la Fecha 1 de la MLS 2026

Aclaración: primero aparece la hora de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Sábado 21 de febrero

St. Louis CITY vs Charlotte — 1:30 pm (Panamá 2:30 pm)

FC Cincinnati vs Atlanta United — 3:30 pm (Panamá 4:30 pm)

D.C. United vs Philadelphia Union — 6:30 pm (Panamá 7:30 pm)

Orlando City vs New York Red Bulls — 6:30 pm (Panamá 7:30 pm)

Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake — 6:30 pm (Panamá 7:30 pm)

Austin FC vs Minnesota United — 7:30 pm (Panamá 8:30 pm)

FC Dallas vs Toronto FC — 7:30 pm (Panamá 8:30 pm)

Houston Dynamo vs Chicago Fire — 7:30 pm (Panamá 8:30 pm)

Nashville SC vs New England Revolution — 7:30 pm (Panamá 8:30 pm)

LAFC vs Inter Miami — 8:30 pm (Panamá 9:30 pm)

Portland Timbers vs Columbus Crew — 9:30 pm (Panamá 10:30 pm)

San Diego FC vs CF Montréal — 9:30 pm (Panamá 10:30 pm)

San Jose Earthquakes vs Sporting Kansas City — 9:30 pm (Panamá 10:30 pm)

Domingo 22 de febrero

LA Galaxy vs New York City FC — 3:00 pm (Panamá 4:00 pm)

Seattle Sounders vs Colorado Rapids — 5:15 pm (Panamá 6:15 pm)