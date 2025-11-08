La Selección de Costa Rica enfrentará a Haití en la próxima jornada de Eliminatorias camino al Mundial 2026. La Tricolor jugará en condición de visitante con la necesidad de obtener un buen resultado, ya que una derrota lo puede complicar.

La Sele tiene seis puntos, mientras que la Selección de Haití suma cinco. El que gane seguirá en carrera por clasificar como líder en la última jornada. Honduras, hoy puntero, acumula ocho y debe visitar a Nicaragua, que todavía no ganó en estas Eliminatorias.

Por esta situación, el partido será determinante para los dos seleccionados. Mientras Costa Rica ya hizo oficial la lista de convocados para la doble fecha, Haití hizo lo propio y acompañó el anuncio con un mensaje que le mete miedo a la Tricolor.

ver también Piojo Herrera toma nota: Celso Borges revela lo que necesita Costa Rica para clasificar al Mundial 2026

Tras dar los nombres, Haití comunicó: “Lista de 23 Granaderos que rehacerán la batalla de Vertier, pero esta vez en un campo de fútbol, para arrebatar el boleto de clasificación de la nación para la Copa del Mundo 2026. Tenemos 2 grandes partidos esperándonos, el 13 de noviembre contra el equipo costarricense y el 18 de noviembre ante el equipo Nicaragua“.

Los convocados por Haití para buscar el boleto al Mundial 2026.

Y agregó: “Los ojos de todo el país están puestos en los granaderos, que van a dar su corazón, fuerza, alma, todo lo que tienen en su vientre, para enviar a la patria de su madre y al país de su padre al mundial después de 52 años“.

Publicidad

Publicidad

La gran ventaja de Haití que complica a Costa Rica

Haití, que tiene una lista completa de legionarios, carga con una gran ventaja en esta doble fecha de Eliminatorias. Jugará ambos encuentros en condición de local. Recibirá a Costa Rica el jueves 13 y hará lo mismo ante Nicaragua el martes 18. En el momento más importante, no sufrirá por el viaje.