Toda Panamá consternada por la noticia que golpea a Thomas Christiansen a días de jugar contra Guatemala: “Lesionado”

Panamá entera se estremece ante una pésima noticia, justo a días de jugar por las dos últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026. El cuerpo técnico deberá tomar cartas en el asunto cuanto antes. Los juegos están a la vuelta de la esquina.

Édgar Yoel Bárcenas salió lesionado al minuto 33 del partido que protagonizaron Mazatlán y Necaxa en la Liga MX. Todo esto sucedió el viernes, a 48 horas de dar el primer puntapié en el entrenamiento canalero para jugar contra Guatemala.

“A esperar el resporte. Édgar Yoel Bárcenas salió lesionado al minuto 33 de partido en el duelo entre Mazatlán y Necaxa en la liga MX”, informó Tigo Sports Panamá y encendió als alarmas.

Luego, según informó el periodista José Ángel Rodríguez, esto solamente se trataría de una molestia muscular. Lo reciente del hecho solamente invita a la preocupación de los aficionados, mientras Thomas Christiansen aguarda por el debido reporte.

Thomas Christiansen espera a Édgar Yoel Bárcenas: ¿Tendrá que buscarle reemplazo?

A pocos días de iniciar el último tramo de las Eliminatorias Concacaf, el director técnico Thomas Christiansen suma una preocupación. Édgar Yoel Bárcenas es un futbolista importante en su planteo táctico, al que pensaba darle su titularidad.

Cuando fue reemplazado, al minuto 35 del partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, Bárcenas se convirtió en un problema para Christiansen, que deberá decidir en lo inmediato. Reemplazarlo o esperarlo, esa es la cuestión.

Panamá ocupa el segundo puesto del Grupo A, donde la punta le pertenece a su par de Surinam. Mientras tanto, Guatemala ocupa el tercer lugar y El Salvador da cierre a este cuarteto, ya sin posibilidad de clasificarse por sus propios medios.

Eliminatorias al Mundial 2026: los partidos de Panamá en la fase final de Concacaf

Visita vs. Guatemala , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. El Salvador, 18 de noviembre.