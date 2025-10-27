Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias Concacaf

Concacaf ya eligió: Guatemala recibe el reconocimiento que golpea a El Salvador en medio de la pelea por el Mundial 2026

Guatemala recibe un guiño de la Concacaf que le trae malos recuerdos a todo El Salvador.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
Guatemala festeja y El Salvador lo lamenta.
© FFG - @LaSelecta_SLVGuatemala festeja y El Salvador lo lamenta.

La Selección de Guatemala y la de El Salvador se pelean la clasificación al Mundial 2026 por el Grupo A de las Eliminatorias. El equipo chapín quedó muy bien parado después de su triunfo en el Cuscatlán y complicó a La Selecta en la tabla de posiciones.

El Salvador necesita ganar los dos juegos que le quedan y esperar el resto de los resultados. Lo que más preocupa al equipo del Bolillo Gómez es que ambos encuentros serán en condición de visitante. Primero irá a Panamá y luego a Surinam.

Totalmente contraria es la situación de Guatemala, ya que depende de sí misma para estar presente en la próxima Copa del Mundo. Además, los dos encuentros que le quedan los debe disputar como local en El Trébol.

Lo celebra el Bolillo: Pieza clave de la Selección de El Salvador logra avanzar en su proceso de recuperación

ver también

Lo celebra el Bolillo: Pieza clave de la Selección de El Salvador logra avanzar en su proceso de recuperación

El reconocimiento de Concacaf a Guatemala que no le gusta a El Salvador

A la espera de lo que serán los partidos del mes de noviembre, la Concacaf recordó el duelo entre salvadoreños y guatemaltecos que se jugó semanas atrás y reconoció la entrega del seleccionado de Luis Fernando Tena con una jugada que pudo haber cambiado todo.

Fuera de Guatemala: Luis Fernando Tena tomó una decisión con Nathaniel Méndez-Laing y ya eligió a su reemplazante

ver también

Fuera de Guatemala: Luis Fernando Tena tomó una decisión con Nathaniel Méndez-Laing y ya eligió a su reemplazante

La Confederación publicó en su cuenta de Instagram la jugada en la que el Caballo Morales, defensor de Guatemala, salvó a su equipo de sufrir un gol en contra. Luego de un centro al área, Brayan Gil pudo marcar el primero de La Selecta, pero se encontró con una increíble salvada sobre la línea del lateral chapín.

Dejándolo todo en la cancha“, escribió la Concacaf sobre la enorme salvada de Morales que le dio vida a Guatemala. Gracias a ese triunfo, hoy la Azul y Blanco suma cinco puntos y está a tan solo uno de los líderes Surinam y Panamá.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Leyenda internacional se rinde ante la joya de Costa Rica que el Piojo: "Es algo increíble de ver"
Costa Rica

Leyenda internacional se rinde ante la joya de Costa Rica que el Piojo: "Es algo increíble de ver"

Golpe a Guatemala: la noticia que favorece a Panamá y revive la ilusión de Bolillo Gómez rumbo al Mundial 2026
Fútbol Internacional

Golpe a Guatemala: la noticia que favorece a Panamá y revive la ilusión de Bolillo Gómez rumbo al Mundial 2026

Luis Fernando Tena recibe la respuesta de un refuerzo extranjero
Guatemala

Luis Fernando Tena recibe la respuesta de un refuerzo extranjero

El Salvador recibe la noticia que lo puede poner en la cima del mundo
El Salvador

El Salvador recibe la noticia que lo puede poner en la cima del mundo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo