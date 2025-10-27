La Selección de Guatemala y la de El Salvador se pelean la clasificación al Mundial 2026 por el Grupo A de las Eliminatorias. El equipo chapín quedó muy bien parado después de su triunfo en el Cuscatlán y complicó a La Selecta en la tabla de posiciones.

El Salvador necesita ganar los dos juegos que le quedan y esperar el resto de los resultados. Lo que más preocupa al equipo del Bolillo Gómez es que ambos encuentros serán en condición de visitante. Primero irá a Panamá y luego a Surinam.

Totalmente contraria es la situación de Guatemala, ya que depende de sí misma para estar presente en la próxima Copa del Mundo. Además, los dos encuentros que le quedan los debe disputar como local en El Trébol.

El reconocimiento de Concacaf a Guatemala que no le gusta a El Salvador

A la espera de lo que serán los partidos del mes de noviembre, la Concacaf recordó el duelo entre salvadoreños y guatemaltecos que se jugó semanas atrás y reconoció la entrega del seleccionado de Luis Fernando Tena con una jugada que pudo haber cambiado todo.

La Confederación publicó en su cuenta de Instagram la jugada en la que el Caballo Morales, defensor de Guatemala, salvó a su equipo de sufrir un gol en contra. Luego de un centro al área, Brayan Gil pudo marcar el primero de La Selecta, pero se encontró con una increíble salvada sobre la línea del lateral chapín.

“Dejándolo todo en la cancha“, escribió la Concacaf sobre la enorme salvada de Morales que le dio vida a Guatemala. Gracias a ese triunfo, hoy la Azul y Blanco suma cinco puntos y está a tan solo uno de los líderes Surinam y Panamá.

