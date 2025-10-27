La Selección de Guatemala se alista para disputar dos de los partidos más importantes de su historia. En noviembre por las Eliminatorias, recibirá a Surinam y Panamá en El Trébol con el objetivo de lograr la tan soñada clasificación al Mundial 2026.

Para esta doble fecha, Luis Fernando Tena ya está trabajando en el armado de la convocatoria que se dará a conocer durante la próxima semana. En las últimas horas, se dio a conocer que no estará en la nómina el legionario Nathaniel Méndez-Laing.

Según la información del periodista Juan Carlos Gálvez, el futbolista que se desempeña en el MK Dons se quedará afuera de la lista por segunda ocasión consecutiva. Pasó de ser llamado en las dos primeras jornadas a no estar en ninguna de las cuatro siguientes.

Además, se confirmó que otro legionario ocupará el lugar de Nathaniel Méndez-Laing y que volverá a ser llamado después de su presencia en la lista de la Copa Oro 2025.

El jugador que eligió Tena para reemplazar a Méndez-Laing en Guatemala

El elegido para ocupar la salida de Nathaniel es Matt Evans, futbolista que se luce en el segundo equipo de Los Ángeles FC. El mediocampista ofensivo pasa por un gran momento en su club y Tena lo ratifica con una nueva convocatoria a la Azul y Blanco.

Matt Evans con Guatemala.

Evans buscará tener su segunda participación en el seleccionado chapín. Su primera vez fue frente a Jamaica, por la última fecha de la segunda ronda de las Eliminatorias Mundialistas. Ese día fue su debut absoluto. Ahora, tendrá más oportunidades.