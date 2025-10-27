Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Guatemala

Fuera de Guatemala: Luis Fernando Tena tomó una decisión con Nathaniel Méndez-Laing y ya eligió a su reemplazante

Méndez-Laing no será convocado para la fecha FIFA de noviembre y Luis Fernando Tena ya tiene a su sucesor en Guatemala.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El DT chapín ya designó a su reemplazante.
© FFGEl DT chapín ya designó a su reemplazante.

La Selección de Guatemala se alista para disputar dos de los partidos más importantes de su historia. En noviembre por las Eliminatorias, recibirá a Surinam y Panamá en El Trébol con el objetivo de lograr la tan soñada clasificación al Mundial 2026.

Para esta doble fecha, Luis Fernando Tena ya está trabajando en el armado de la convocatoria que se dará a conocer durante la próxima semana. En las últimas horas, se dio a conocer que no estará en la nómina el legionario Nathaniel Méndez-Laing.

Según la información del periodista Juan Carlos Gálvez, el futbolista que se desempeña en el MK Dons se quedará afuera de la lista por segunda ocasión consecutiva. Pasó de ser llamado en las dos primeras jornadas a no estar en ninguna de las cuatro siguientes.

Terminó el debate: Luis Fernando Tena decidió quien será el sustituto de Nicolás Samayoa para los juegos ante Panamá y Surinam

ver también

Terminó el debate: Luis Fernando Tena decidió quien será el sustituto de Nicolás Samayoa para los juegos ante Panamá y Surinam

Además, se confirmó que otro legionario ocupará el lugar de Nathaniel Méndez-Laing y que volverá a ser llamado después de su presencia en la lista de la Copa Oro 2025.

El jugador que eligió Tena para reemplazar a Méndez-Laing en Guatemala

El elegido para ocupar la salida de Nathaniel es Matt Evans, futbolista que se luce en el segundo equipo de Los Ángeles FC. El mediocampista ofensivo pasa por un gran momento en su club y Tena lo ratifica con una nueva convocatoria a la Azul y Blanco.

Matt Evans con Guatemala.
Publicidad

Evans buscará tener su segunda participación en el seleccionado chapín. Su primera vez fue frente a Jamaica, por la última fecha de la segunda ronda de las Eliminatorias Mundialistas. Ese día fue su debut absoluto. Ahora, tendrá más oportunidades.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala tendría listo el regreso más pedido contra Panamá y Surinam
Guatemala

Guatemala tendría listo el regreso más pedido contra Panamá y Surinam

Luis Fernando Tena fue claro con el motivo por el que marginó a Nathaniel Méndez-Laing de la Selección de Guatemala
Guatemala

Luis Fernando Tena fue claro con el motivo por el que marginó a Nathaniel Méndez-Laing de la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena convocó a Chucho López en Guatemala y Nathaniel Méndez-Laing no se guardó nada tras enterarse de la noticia
Guatemala

Luis Fernando Tena convocó a Chucho López en Guatemala y Nathaniel Méndez-Laing no se guardó nada tras enterarse de la noticia

Concacaf pone contra las cuerdas a Motagua: la notificación que confirma el por qué quedaría eliminado
Honduras

Concacaf pone contra las cuerdas a Motagua: la notificación que confirma el por qué quedaría eliminado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo