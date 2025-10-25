Lo celebra el Bolillo: Pieza clave de la Selección de El Salvador logra avanzar en su proceso de recuperación

El defensor salvadoreño Roberto Domínguez fue operado exitosamente de la rodilla izquierda tras la lesión sufrida en el encuentro entre El Salvador y Panamá. La intervención, realizada esta semana, obliga al zaguero de Metapán a mantenerse alejado de las canchas durante los próximos tres meses, una baja sensible tanto para su club como para la Selección Nacional.

Según informó Metapán en un comunicado oficial, el futbolista fue sometido a una artroscopía de rodilla izquierda, procedimiento que incluyó reparación meniscal y extracción de un osteofito. “¡Operado con éxito! La intervención fue un éxito total y ahora inicia su proceso de recuperación”, destacó el club en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía del jugador tras la cirugía.

La lesión se produjo durante el duelo internacional ante Panamá, cuando Domínguez sufrió un golpe que le generó molestias inmediatas. Aunque en un principio no parecía grave, los estudios médicos confirmaron la necesidad de una intervención para evitar futuras complicaciones y asegurar una recuperación completa.

La ausencia del experimentado defensor llega en un momento crucial, ya que Metapán afronta una seguidilla de compromisos importantes en el torneo local. El técnico deberá reorganizar su esquema defensivo, mientras el cuerpo médico del club supervisa la rehabilitación del jugador, quien iniciará trabajos de fisioterapia en los próximos días.

Baja sensible en la Selección de El Salvador

En el plano internacional, el técnico de la Selecta, Hernán “El Bolillo” Gómez, pierde a uno de sus hombres de confianza para los próximos duelos ante Surinam y Panamá, válidos por la Eliminatoria Mundialista. La baja de Domínguez obligará al seleccionador a recurrir a variantes en la zaga, donde el defensor era una de las piezas más regulares del proceso.

A sus 27 años, Roberto Domínguez es uno de los jugadores salvadoreños con mayor experiencia internacional, y su liderazgo dentro y fuera del campo lo convierte en una figura clave tanto en Metapán como en la Selecta. Su objetivo ahora será cumplir al pie de la letra el plan de recuperación para regresar a plenitud física en el primer trimestre de 2026.