La Selección de El Salvador se juega todo en la doble fecha de Eliminatorias de noviembre. La Selecta quedó mal posicionada después de las dos derrotas que sufrió en el Cuscatlán y depende de varios resultados para clasificar a su tercera copa del mundo.

En las altas esferas de El Salvador no son ajenos a la situación que atraviesa el seleccionado cuscatleco. Por este motivo, tomaron una decisión que impacta de lleno al futuro del fútbol salvadoreño.

ver también Lo celebra el Bolillo: Pieza clave de la Selección de El Salvador logra avanzar en su proceso de recuperación

La decisión de Yamil Bukele que beneficia el futuro de la Selección de El Salvador

Yamil Bukele, como presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), comunicó que dos figuras con pasado en La Selecta regresarán para aportar su experiencia.

“Coincidiendo que en el fútbol hay mucho trabajo por hacer y tiempo perdido que recuperar, quiero anunciar otro hecho real para el desarrollo de este deporte. Tal y como lo habíamos mencionado en varias ocasiones, hoy tenemos el gusto de confirmar que los señores Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos se suman al equipo de trabajo en favor del balompié nacional, siendo parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol“, escribió Bukele en su cuenta de X.

Bukele junto a Mauricio Cienfuegos y Hugo Pérez.

Además, confirmó cuál será el trabajo de Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos en su regreso a La Selecta: “Por su amplia experiencia en Estados Unidos, Hugo y Mauricio serán los encargados de dirigir el trabajo y el desarrollo deportivo de escuelas, visorias, campamentos selectivos y clínicas en la Subfederación Salvadoreña de Fútbol, que pronto se estará habilitando en ese país norteamericano. El trabajo de ambos iniciará este próximo 1 de noviembre, con mucha actividad“.

Publicidad

Publicidad

El Salvador saldrá beneficiado con esta nueva decisión, ya que seguirá desde cerca a los futbolistas que poseen raíces salvadoreñas y que pueden representar a La Selecta en un futuro. Hoy, varios jugadores que nacieron en territorio norteamericano forman parte del equipo que comanda Bolillo Gómez: Nathan Ordaz, Joshua Pérez y Tomás Romero son algunos de ellos.