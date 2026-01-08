Tras la dura sanción a El Trébol, Municipal jugaría como local en un estadio que le trae pesadillas a Comunicaciones

Municipal conoció la fuerte sanción que le propinó el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de Guatemala. Las complicaciones aparecieron para la institución, incluso antes de comenzar la disputa local de la temporada. Deberán soportarlo.

El Estadio Manuel Felipe Carrera no podrá albergar a los primeros dos juegos del conjunto rojo en condición de local. Esto se debe a los incidentes que se dieron en la final del Torneo Apertura 2025. Aquel bochorno tuvo su precio a pagar.

Por la invasión al campo de juego de El Trébol, las autoridades hicieron tronar el escarmiento con las mencionadas fechas de suspensión. Todo sucedió después del triunfo escarlata por 1-0, que dejaba campeón a Antigua GFC por diferencia.

ver también Antigua y Municipal ya lo saben: Mario Escobar confirma las sanciones después del escándalo en la final de la Liga Nacional

Municipal podría ir de local en Santa Lucía: dos fechas de sanción para El Trébol

Municipal tenía previsto recibir a Mictlán en la primera jornada de la disputa. En la tercera fecha, iban a hacer lo propio con Xelajú MC. Con la suspensión firme, el Estadio Manuel Felipe Carrera quedará inhabilitado para jugar ambos partidos.

Aunque todavía no está confirmado, el sitio Guatefutbol reveló que Santa Lucía es el recinto que corre con ventaja para hacer las veces de casa colorada por los dos enfrentamientos iniciales. Además, abonarán una multa de 90 mil quetzales.

Estadio Santa Lucía Cotzumalguapa, donde Municipal haría de local tras la sanción (RRSS).

Publicidad

Publicidad

Tal cancha, la de los Jaguares de Cotzumalguapa de Primera División, albergó la final de ida del Torneo Clausura 2021 de Guatemala. Dicho encuentro contó con una paupérrima actuación de Comunicaciones, que perdió 4-0 ante Santa Lucía.