Balón de Oro 2025: ¿A qué hora es y cómo ver la entrega de premios desde Centroamérica?

El Balón de Oro 2025 es uno de los eventos más esperados del fútbol mundial. Se celebrará este lunes 22 de septiembre en el mítico Théâtre du Châtelet, ubicado en París. Se le dará reconocimiento a los futbolistas destacados de la temporada.
Este evento, organizado por la revista France Football desde 1956, reúne a las principales figuras del deporte internacional y no solo se limita a premiar al mejor jugador del mundo, que tiene 30 nominados. Si no que celebra todo tipo de logros en el deporte más popular de todos: emergentes, arqueros y la mejor labor colectiva.
A continuación, recopilamos todos los datos que usted necesita para no perderse ningún detalle de la gran velada. Podrá seguir la transmisión de una noche que promete ser histórica a presente y futuro para la memoria de los aficionados.
¿Cuándo es la entrega del Balón de Oro 2025?
La gala del Balón de Oro se realizará este lunes 22 de septiembre. Comenzará a las 11:00 horas de Centroamérica, lo que es igual a las 12:00 del mediodía en Panamá y las 13:00 (ET) de Estados Unidos.
¿Cómo ver en vivo la gala del Balón de Oro 2025?
Se podrá ver en la plataforma de streaming Disney+, que ofrece un importante descuento para los suscriptores centroamericanos. Además, podrá disfrutarse a través de la señal de ESPN en todas sus plataformas digitales.
Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025
- Ousmane Dembélé (PSG).
- Gianluigi Donnarumma (PSG).
- Jude Bellingham (Real Madrid).
- Désiré Doué (PSG).
- Denzel Dumfries (Inter Milan).
- Erling Haaland (Manchester City).
- Serhou Guirassy (Borussia Dormund).
- Viktor Gyökeres (Arsenal).
- Achraf Hakimi (PSG).
- Harry Kane (Bayern Munich).
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG).
- Robert Lewandowski (F.C Barcelona).
- Alexis Mac Allister (Liverpool).
- Lautaro Martínez (Inter Milan).
- Scott McTominay (Napoli).
- Kylian Mbappé (Real Madrid).
- Nuno Mendes (PSG).
- Joao Neves (PSG).
- Pedri (F.C Barcelona).
- Cole Palmer (Chelsea).
- Michael Olise (Bayern Munich).
- Raphinha (F.C Barcelona).
- Declan Rice (Arsenal).
- Fabián Ruiz (PSG).
- Virgil Van Dijk (Liverpool).
- Vinicius Jr (Real Madrid).
- Mohamed Salah (Liverpool).
- Florian Wirtz (Liverpool).
- Vitinha (PSG).
- Lamine Yamal (F.C Barcelona).
Año por año, todos los ganadores del gran premio:
- 2024 | Rodri (España)
- 2023 | Lionel Messi (Argentina)
- 2022 | Karim Benzema (Francia)
- 2021 | Lionel Messi (Argentina)
- 2020 | No entregado
- 2019 | Lionel Messi (Argentina)
- 2018 | Luka Modric (Croacia)
- 2017 | Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2016 | Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2015 | Lionel Messi (Argentina)
- 2014 | Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2013 | Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2012 | Lionel Messi (Argentina)
- 2011 | Lionel Messi (Argentina)
- 2010 | Lionel Messi (Argentina)
- 2009 | Lionel Messi (Argentina)
- 2008 | Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2007 | Kakà (Brasil)
- 2006 | Fabio Cannavaro (Italia)
- 2005 | Ronaldinho (Brasil)
- 2004 | Andriy Shevchenko (Ucrania)
- 2003 | Pavel Nedvd (República Checa)
- 2002 | Ronaldo (Brasil)
- 2001 | Michael Owen (Inglaterra)
- 2000 | Luís Figo (Portugal)
- 1999 | Rivaldo (Brasil)
- 1998 | Zinedine Zidane (Francia)
- 1997 | Ronaldo (Brasil)
- 1996 | Matthias Sammer (Alemania)
- 1995 | George Weah (Liberia)
- 1994 | Hristo Stoichkov (Bulgaria)
- 1993 | Roberto Baggio (Italia)
- 1992 | Marco Van Basten (Holanda)
- 1991 | Jean Pierre Papin (Francia)
- 1990 | Lothar Matthäus (Alemania)
- 1989 | Marco Van Basten (Holanda)
- 1988 | Marco Van Basten (Holanda)
- 1987 | Ruud Gullit (Holanda)
- 1986 | Igor Belanov (URSS)
- 1985 | Michel Platini (Francia)
- 1984 | Michel Platini (Francia)
- 1983 | Michel Platini (Francia)
- 1982 | Paolo Rossi (Italia)
- 1981 | Karl-Heinz Rummenigge (Alemania)
- 1980 | Karl-Heinz Rummenigge (Alemania)
- 1979 | Kevin Keegan (Inglaterra)
- 1978 | Kevin Keegan (Inglaterra)
- 1977 | Allan Simonsen (Dinamarca)
- 1976 | Franz Beckenbauer (Alemania)
- 1975 | Oleg Blokhin (URSS)
- 1974 | Johan Cruyff (Holanda)
- 1973 | Johan Cruyff (Holanda)
- 1972 | Franz Beckenbauer (Alemania)
- 1971 | Johan Cruyff (Holanda)
- 1970 | Gerd Müller (Alemania)
- 1969 | Gianni Rivera (Italia)
- 1968 | George Best (Irlanda del Norte)
- 1967 | Flórián Albert (Hungría)
- 1966 | Bobby Charlton (Inglaterra)
- 1965 | Eusebio (Portugal)
- 1964 | Denis Law (Escocia)
- 1963 | Lev Yashin (URSS)
- 1962 | Josef Masopust (Checoslovaquia)
- 1961 | Omar Sívori (Italia)
- 1960 | Luis Suárez (España)
- 1959 | Alfredo Di Stéfano (España)
- 1958 | Raymond Kopa (Francia)
- 1957 | Alfredo Di Stéfano (España)
- 1956 | Stanley Matthews (Inglaterra)