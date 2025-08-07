Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
FIFA

Compite con Dembélé y Lamine Yamal: Concacaf sorprende al meterse en la pelea por el Balón de Oro 2025

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol dio el gran golpe y mostró su representación en el Balón de Oro.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sorpresa en el fútbol masculino: Concacaf dice presente entre los 30 nominados al Balón de Oro 2025
© Sorpresa en el fútbol masculino: Concacaf dice presente entre los 30 nominados al Balón de Oro 2025Sorpresa en el fútbol masculino: Concacaf dice presente entre los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Concacaf sorprendió al mundo entero con uno de sus representantes del fútbol masculino entre los 30 nominados al Balón de Oro 2025. Nadie esperaba que un nombre de la región apareciera entre los primeros, pero finalmente eso sucedió.

Es oficial: Herediano confirma la decisión más dura de Jafet Soto y le deja un mensaje claro a Alajuelense antes del clásico

ver también

Es oficial: Herediano confirma la decisión más dura de Jafet Soto y le deja un mensaje claro a Alajuelense antes del clásico

FIFA dio a conocer los futbolistas nominados al máximo galardón individual que se entrega a profesionales. Entre los máximos candidatos están Lamine Yamal, Ousmane Dembélé o Lautaro Martínez, por ejemplo. Fue una gran temporada.

Las personalidades destacadas de este deporte, junto con los propios llamados al premio, votarán para elegir al gran ganador. Entre las opciones disponibles, está una de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

Publicidad
Conflicto en puerta: Guatemala lanza un ultimátum a El Salvador que tiene preocupado al Bolillo Gómez

ver también

Conflicto en puerta: Guatemala lanza un ultimátum a El Salvador que tiene preocupado al Bolillo Gómez

Concacaf tiene un nombre en el Balón de Oro: compite con Dembélé y Lamine Yamal

Denzel Dumfries es el hombre en cuestión, protagonista de una vida digna de un largometraje. Nacido en Róterdam, el muchacho de 29 años no siguió el sueño de sus padres, quienes querían que fuese actor. Para algunos, es más que eso.

Su padre es arubeño y su madre surinamesa, por lo que contaba con estas otras dos opciones para jugar internacionalmente. Jugó en los modestos Smitshoek y BVV Barendrecht, justo cuando recibió la cita de la Selección Nacional de Aruba.

Publicidad

Jugó dos partidos amistosos e hizo un gol, pero su decisión estaba tomada: “Se rieron todos de mí. Yo todavía jugaba en el Barendrecht y anuncié que tenía por intención jugar con Países Bajos. Sabía que iba a ser futbolista profesional”.

El sueño de Comunicaciones: revelan la verdad detrás del bombazo que podría cambiarlo todo en Guatemala

ver también

El sueño de Comunicaciones: revelan la verdad detrás del bombazo que podría cambiarlo todo en Guatemala

Los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025

  • Alexis Mac Allister (Liverpool – Argentina).
  • Lautaro Martínez (Inter Milan – Argentina).
  • Ousmane Dembélé (París Saint Germain – Francia).
  • Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain – Italia).
  • Jude Bellingham (Real Madrid – Inglaterra).
  • Désiré Doué (París Saint Germain – Francia).
  • Denzel Dumfries (Inter Milan – Países Bajos).
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund – Guinea).
  • Erling Haaland (Manchester City – Noruega).
  • Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal – Suecia).
  • Achraf Hakimi (París Saint Germain – Marruecos).
  • Harry Kane (Bayern Münich – Inglaterra).
  • Scott McTominay (Napoli – Escocia).
  • Kylian Mbappe (Real Madrid – Francia).
  • Nuno Mendes (París Saint Germain – Portugal).
  • Joao Neves (París Saint Germain – Portugal).
  • Pedri (FC Barcelona – España).
  • Cole Palmer (Chelsea – Inglaterra).
  • Michael Olisé (Bayern Múnich – Francia).
  • Raphinha (FC Barcelona – Brasil).
  • Declan Rice (Arsenal – Inglaterra).
  • Fabián Ruiz (París Saint Germain – España).
  • Virgil Van Dijk (Liverpool – Países Bajos).
  • Vinicius Jr. (Real Madrid – Brasil).
  • Mohamed Salah (Liverpool – Egipto).
  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool – Alemania).
  • Vitinha (París Saint Germain – Portugal).
  • Lamine Yamal (FC Barcelona – España).
  • Robert Lewandowski (FC Barcelona – Polonia).
  • Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain – Georgia).
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Nadie se atrevió a tanto: Eduardo Espinel sacude a Pedro Troglio con el mensaje que nunca esperaba en Olimpia
Honduras

Nadie se atrevió a tanto: Eduardo Espinel sacude a Pedro Troglio con el mensaje que nunca esperaba en Olimpia

Municipal recibe notificación de Concacaf: ilusiona a Luis Fernando Tena
Guatemala

Municipal recibe notificación de Concacaf: ilusiona a Luis Fernando Tena

“No es fuerte”: lo que Motagua nunca esperó de Independiente La Chorrera luego de vencerlo en la Copa Centroamericana
Honduras

“No es fuerte”: lo que Motagua nunca esperó de Independiente La Chorrera luego de vencerlo en la Copa Centroamericana

Adalberto Carrasquilla cuenta lo que nadie se anima sobre Keylor Navas
Panama

Adalberto Carrasquilla cuenta lo que nadie se anima sobre Keylor Navas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo