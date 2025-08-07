Compite con Dembélé y Lamine Yamal: Concacaf sorprende al meterse en la pelea por el Balón de Oro 2025

Concacaf sorprendió al mundo entero con uno de sus representantes del fútbol masculino entre los 30 nominados al Balón de Oro 2025. Nadie esperaba que un nombre de la región apareciera entre los primeros, pero finalmente eso sucedió.

FIFA dio a conocer los futbolistas nominados al máximo galardón individual que se entrega a profesionales. Entre los máximos candidatos están Lamine Yamal, Ousmane Dembélé o Lautaro Martínez, por ejemplo. Fue una gran temporada.

Las personalidades destacadas de este deporte, junto con los propios llamados al premio, votarán para elegir al gran ganador. Entre las opciones disponibles, está una de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

Concacaf tiene un nombre en el Balón de Oro: compite con Dembélé y Lamine Yamal

Denzel Dumfries es el hombre en cuestión, protagonista de una vida digna de un largometraje. Nacido en Róterdam, el muchacho de 29 años no siguió el sueño de sus padres, quienes querían que fuese actor. Para algunos, es más que eso.

Su padre es arubeño y su madre surinamesa, por lo que contaba con estas otras dos opciones para jugar internacionalmente. Jugó en los modestos Smitshoek y BVV Barendrecht, justo cuando recibió la cita de la Selección Nacional de Aruba.

Jugó dos partidos amistosos e hizo un gol, pero su decisión estaba tomada: “Se rieron todos de mí. Yo todavía jugaba en el Barendrecht y anuncié que tenía por intención jugar con Países Bajos. Sabía que iba a ser futbolista profesional”.

Los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025

Alexis Mac Allister (Liverpool – Argentina).

(Liverpool – Argentina). Lautaro Martínez (Inter Milan – Argentina).

(Inter Milan – Argentina). Ousmane Dembélé (París Saint Germain – Francia).

(París Saint Germain – Francia). Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain – Italia).

(París Saint Germain – Italia). Jude Bellingham (Real Madrid – Inglaterra).

(Real Madrid – Inglaterra). Désiré Doué (París Saint Germain – Francia).

(París Saint Germain – Francia). Denzel Dumfries (Inter Milan – Países Bajos).

(Inter Milan – Países Bajos). Serhou Guirassy (Borussia Dortmund – Guinea).

(Borussia Dortmund – Guinea). Erling Haaland (Manchester City – Noruega).

(Manchester City – Noruega). Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal – Suecia).

(Sporting Lisboa y Arsenal – Suecia). Achraf Hakimi (París Saint Germain – Marruecos).

(París Saint Germain – Marruecos). Harry Kane (Bayern Münich – Inglaterra).

(Bayern Münich – Inglaterra). Scott McTominay (Napoli – Escocia).

(Napoli – Escocia). Kylian Mbappe (Real Madrid – Francia).

(Real Madrid – Francia). Nuno Mendes (París Saint Germain – Portugal).

(París Saint Germain – Portugal). Joao Neves (París Saint Germain – Portugal).

(París Saint Germain – Portugal). Pedri (FC Barcelona – España).

(FC Barcelona – España). Cole Palmer (Chelsea – Inglaterra).

(Chelsea – Inglaterra). Michael Olisé (Bayern Múnich – Francia).

(Bayern Múnich – Francia). Raphinha (FC Barcelona – Brasil).

(FC Barcelona – Brasil). Declan Rice (Arsenal – Inglaterra).

(Arsenal – Inglaterra). Fabián Ruiz (París Saint Germain – España).

(París Saint Germain – España). Virgil Van Dijk (Liverpool – Países Bajos).

(Liverpool – Países Bajos). Vinicius Jr. (Real Madrid – Brasil).

(Real Madrid – Brasil). Mohamed Salah (Liverpool – Egipto).

(Liverpool – Egipto). Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool – Alemania).

(Bayer Leverkusen y Liverpool – Alemania). Vitinha (París Saint Germain – Portugal).

(París Saint Germain – Portugal). Lamine Yamal (FC Barcelona – España).

(FC Barcelona – España). Robert Lewandowsk i (FC Barcelona – Polonia).

i (FC Barcelona – Polonia). Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain – Georgia).