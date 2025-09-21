Balón de Oro 2025: mientras Dembélé se perdería la ceremonia, Lamine Yamal deja a todos atónitos con su última decisión

La gala del Balón de Oro 2025 se perfila como uno de los eventos más esperados del año en el mundo del fútbol, con grandes figuras en disputa por el prestigioso galardón que reconoce al mejor jugador del planeta. Dembélé y Lamine Yamal serán los grandes protagonistas aunque en la previa, podría haber sorpresas.

La expectación es máxima no solo por conocer al ganador, sino también por las historias que rodean a los principales candidatos, donde la incertidumbre sobre la presencia de Dembelé y las sorpresas en torno a Lamine Yamal han acaparado la atención en la previa.

ver también “Riesgo significativo”: Michael Amir Murillo enfrenta la noticia que hace estallar la polémica en el clásico Olympique de Marsella vs. PSG

¿Por qué Dembélé se perdería la ceremonia del Balón de Oro 2025?

Ousmane Dembelé, principal candidato a llevarse el Balón de Oro 2025, mantiene en duda su presencia en la gala de premiación programada para este lunes en el Teatro del Chatelet de París.

Publicidad

Publicidad

El francés arrastra una lesión en la parte posterior del muslo derecho y, además, el clásico entre PSG y Olympique de Marsella fue suspendido por tormentas, lo que obligó a reprogramarlo para el día siguiente.

Dembélé – PSG

Publicidad

Dicha combinación de factores podría alterar su agenda y poner en duda su presencia en la ceremonia, ya que estaría concentrado con el equipo en pleno compromiso liguero.

Publicidad

La decisión de Lamine Yamal para la ceremonia del Balón de Oro 2025

Lamine Yamal ya tiene todo listo para vivir la gala del Balón de Oro, a la que planea asistir acompañado por una comitiva de unas 20 personas, en su mayoría familiares. Según información desde Mundo Deportivo en España.

Publicidad

Lamine Yamal – Barcelona

Además, mantiene preparada la opción de celebrar con una fiesta privada en París en caso de conseguir el galardón, aunque el gran favorito en las apuestas sigue siendo Ousmane Dembélé.

Publicidad