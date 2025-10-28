Xelajú vs. Real España: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Semifinales de la Copa Centroamericana 2025

Xelajú MC y Real España protagonizarán el cierre de su llave de semifinales por la Copa Centroamericana 2025. El partido de ida terminó 1-1 en Honduras, por lo que la vuelta en Guatemala todavía está abierta. Dejarán todo para poder ganar.

Fútbol Centroamérica le trae a usted todos los datos que debe conocer para no perderse ni siquiera un detalle del interesante paso previo a la gran final. Podrá leer a continuación cómo llegará cada club al cruce, y los canales de transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juegan Xelajú y Real España por esta Copa Centroamericana 2025?

Xelajú MC y Real España se enfrentarán el miércoles 29 de octubre desde las 20.00 horas de Centroamérica (21.00 horas de Panamá, 22.00 horas de los Estados Unidos). Será en el Estadio Mario Camposeco de Guatemala.

¿Dónde ver EN VIVO a Xelajú vs. Real España por la Copa Centroamericana 2025?

El partido entre Xelajú MC y Real España podrá verse a través de las pantallas tanto de ESPN como de Disney +.

¿Cómo llega Xelajú a la semifinal de la Copa Centroamericana?

Xelajú MC afrontará este compromiso con una ligera ventaja, obtenida gracias al gol de visitante. Esto se dio gracias al empate 1-1 en Honduras. El tanto de Jesús López no solamente fue determinante, sino que fue el número 150 del torneo.

Los Chivos buscarán aprovechar el impulso de su afición, donde permanecen sin derrotas en la competencia, para llegar por primera vez a una final internacional en su historia. El orden defensivo y la efectividad ofensiva serán sus herramientas.

¿Cómo llega Real España a la semifinal de la Copa Centroamericana?

Real España viajó a Guatemala obligado a revertir la historia y con la obligación misma que comparte con su oponente: meterse por primera vez en su historia en una final internacional. El empate dejó buena vista, con el gol de Brayan Moya.

Moya llegó a cuatro anotaciones en cuatro partidos, por lo que se convirtió en el máximo goleador histórico del club en esta competencia. Logró superar a figuras como Ramiro Rocca y Gustavo Souza, con las felicitaciones de Jeaustin Campos.